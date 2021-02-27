張鈞甯27日出席母親鄭如晴經典小說《沸點》增修版分享會，她分享高中的時候就拜讀過媽媽的作品，書中主人翁「琬真」代表60年代女性的集體縮影，故事刻畫深刻。被問起文本有無機會改編影視作品，鄭如晴態度開放，張鈞甯也說：「這本小說的主人翁，人物轉折太多，肯定不好演，不過若變成影視作品應該會變得非常有趣！」

張鈞甯更不排除監製影片的可能性，「怎麼可能把這個這麼好的作品讓出去，當然要當監製自己來啊！」讓鄭如晴當場反問女兒要不要來演，張鈞甯立即大笑：「這是在邀戲了嗎？」母女兩人也說：「如果是媽媽寫女兒演的話，搞不好很不錯哦！」張鈞甯開玩笑鬥嘴：「媽媽如果要盯我的演出，我當監製就可以盯她。」

張鈞甯與張震主演新片《緝魂》全台票房累計約4500萬，席間鄭如晴也透露自己第一次替女兒動筆寫影評，在自己臉書大力推薦，希望票房可以達到「沸點」。此舉也讓張鈞甯十分重視和感動，她透露媽媽很少誇她演技，「因為她自己是文字人，心思很細膩。以前不管我演什麼、大家說得多好，她看一看都會說『我覺得那個人性都差了一點』，我就問她『妳又不是演員，怎麼會知道』，她就說『因為我創造出你們的角色，你們的心情我都走過一遍』，讓我沒話講。」

不過張鈞甯受訪當下，傳出港星吳孟達病危消息，2人曾在2006年合作《白色巨塔》，被問起此事時才得知的她相當驚訝，遺憾地說：「在我剛出道的時候曾經一起合作過，他是非常專業，人也很好的前輩，不過我們在拍攝結束後，就比較少機會聯絡了，希望他可以度過難關。」

(中時 )