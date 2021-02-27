70歲港星吳孟達日前被證實罹患肝癌住院，未料近日病情急轉直下，目前已轉入加護病房，已呈現彌留狀態，親朋好友聞訊亦紛紛趕至醫院見他最後一面。對此，曾被吳孟達形容是「老死不相往來」的最佳拍檔周星馳（星爺）稍早也透過田啟文發聲了。稍早吳孟達就被證實已在今日下午17:16病逝，一代笑匠人生落幕。

田啟文日前向港媒證實，周星馳在得知吳孟達罹癌的第一時間，就特地打電話給他，來關心昔日搭檔的狀況，還曝光與星爺的通話內容，「(星爺)有打來關心他的情況，看有什麼地方能幫忙。」

如今吳孟達驚傳病情惡化已彌留，好友田啟文下午4點多現身醫院外頭受訪，當然也被問及周星馳可知吳孟達情況？據東網報導，田啟文說周星馳知道所有步驟，也有關心吳孟達現在的狀況，但田啟文也說，連他自己都是剛剛才知道吳孟達狀況，希望大家不要把焦點放在星爺身上。

至於周星馳可有什麼話交代轉達？田啟文說：「他之前都是講看有什麼方法可以幫到吳孟達，但他沒想到病情惡化這麼快。」

吳孟達當年與周星馳堪稱是喜劇界的最佳拍檔，兩人合作無間，一起演出《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等經典電影。但有傳2004年周星馳開拍《功夫》，原本說好要讓吳孟達軋一角，最終卻沒了下文，兩人自此交惡至今。

後來吳孟達被問到與周星馳的狀況，更坦言內心遺憾，「現在感覺有一點…老死不相往來那種感覺」。不過吳孟達也不只一次澄清兩人並未交惡，強調當初只是因為檔期喬不攏，直言只要周星馳覺得有角色需要他來演出，還是想關照他讓他賺錢演出，兩人一樣有合作機會。

(中時新聞網)