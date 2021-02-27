港星吳孟達近日傳出因肝癌住院，27日因病情惡化住進加護病房，稍早傳出他不敵病魔，並在家人的陪伴下，於下午17:16病逝，享壽70歲。吳孟達46年前出道，是香港電影中的「金牌綠葉」，雖以喜劇電影走紅，但他也曾獲得多屆香港金像獎和金馬獎提名，1991年他以《天若有情》獲得香港電影金像獎最佳男配角肯定，而在大眾印象中他的最佳拍檔就是「星爺」周星馳，近年兩人雖減少合作，但感情不變。

吳孟達1973年投考TVB的藝員培訓班，同期同學還有周潤發和名導演林嶺東，最後吳孟達以第5名成績畢業，但初期吳孟達的表現未受矚目，1979年演出《楚留香傳奇》的「胡鐵花」一角，才嶄露頭角。進入演藝圈40幾年來，雖然幾乎都擔任配角，但精湛演技早被譽為國寶級「最強綠葉」，更憑著《天若有情》獲得香港電影金像獎最佳男配角，也是入行40幾年唯一獎座，不過在演藝圈人緣極佳的他，卻和周星馳及周潤發爆出不合傳聞。

吳孟達、周星馳是喜劇最佳拍檔。(本報系資料照)

吳孟達在港劇《楚留香》飾演胡鐵花一角，讓他在演藝圈初嚐走紅滋味，當時來台宣傳的他更是被捧上天，還一度紅到迷失自我，返回香港後卻慘遭雪藏，更欠下賭債30萬港幣，沒想到找TVB演藝訓練班同學周潤發借錢卻遭拒，這讓吳孟達就此心生不滿，據悉當他以《天若有情》拿下香港金像獎最佳男配角獎時，周潤發上前恭賀卻被他直接忽視，至於與周星馳堪稱是喜劇界最佳拍檔，兩人合作過《少林足球》、《賭聖》、《破壞之王》、《整蠱專家》到《逃學威龍》等經典之作，不過2004年周星馳開拍《功夫》時，原本說好要讓吳孟達軋一角，最終卻沒了下文，傳出兩人就此交惡，不過他澄清兩人並未交惡，強調只是檔期喬不攏，未來仍有合作機會。

吳孟達一生精彩，與不少大咖明星合作，堪稱是最佳綠葉。(本報系資料照)

吳孟達一生有三段婚姻，與麥莉莉、盧少慈離婚後，1996年和妻子侯珊燕結婚，前兩任妻子和他生下3個女兒，侯珊燕和他有1子1女，侯珊燕早年參加馬來西亞小姐比賽獲得季軍，進而出道，1993年她演出電影《花田囍事》與吳孟達相識相戀，後來奉女成婚，吳孟達熱愛表演，近年仍有不少作品，他受訪時笑稱因為要照顧3個家庭、5個孩子，經濟壓力大，才要一直工作。

吳孟達熱愛表演。(本報系資料照)

2010年吳孟達接受本報專訪，透露老婆小他20歲，過去他一年最少會接20部電影，每月給前妻安家費約80萬，後來減為30萬，但不減對工作興趣，「會一直演到觀眾不想看我為止。」也強調他並不是花心男，他怕老婆出名，戒酒外，在老婆面前也不敢吸菸，特別叮嚀記者別寫他「吸很凶」，「 我老婆很厲害，她會知道的。」

吳孟達近年屢傳身體健康亮紅燈，曾因心臟衰竭差點喪命，前陣子為電影《少林寺之得寶傳奇》拍攝海報，更被拍到突然手捂胸口，面露痛苦的模樣，後來選擇前往澳門醫治。未料他又被證實罹患肝癌，並於兩個月前接受手術保命，接受化療的他身體虛弱不已，最終仍不敵病情惡化，於今日逝世，結束精彩一生。

(中時新聞網)