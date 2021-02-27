高中木棒聯賽第三階段第2天賽事打完，B組形成大混戰，今天鶯歌工商激戰到延長11局，以5：3艱辛贏下嘉義高中，稍晚「地主」三民高中也以13：6擊敗普門中學，4隊都以一勝一敗，邁向明天的晉級之戰。

鶯歌工商開賽就突破鴨蛋，不過遲遲未能拉開差距，8局下讓嘉義高中追平，以1：1進入延長賽突破僵局，雙方第10局各取2分，11局上王廷浩二壘安打，為鶯歌工商打下致勝2分。

鶯歌工商在前9局就打下7支安打，卻只能換到一分進帳，導致加班才拿到這場得來不易的勝利，王傳家賽後集合說重話，「雖然結果是好的，但過程不到60分。」

王傳家指出打跑都沒有達到要求，壘上有人時沒有設定好攻擊，安打後也沒有積極跑壘，得點圈機會沒把握住，所以被逼出延長賽，「投手表現在水準之上，會PK和得點圈沒把握住有關，其實對方實力不會優於我們。」

鶯歌工商先發投手林旺熙7.2局投球，被敲4支安打，丟一分非責失分，蕭仰辰接手2.1局，在延長賽丟掉2分，賴知頎最後半局上場關門，連飆140公里以上速球，都用11球就完成3上3下，還有一次三振。

賴知頎上場前就自認有98分把握可以守住，「催球速丟，相信他們打不到。」鶯歌工商總教練王傳家則解釋啟用的原因，「他球質好，就算對方短打，失分應該也能控制在一分內。」

三民高中今天回到主場對決普門中學，在9局上單局攻得7分，完全澆熄澆熄對手氣焰，在昨天意外輸給嘉義高中後，搶下重要的一勝。高一的周彥農木棒聯賽首場先發，6.1局被敲5支安打，只失3分非自責分奪勝投，達到自己賽前設定的優質先發目標，在自家學校裡比賽也讓他享用主場優勢，「很習慣投手丘，投起來很舒服。」

B組4隊現在都手握一勝一敗，明天誰贏就能自力搶下晉級門票，三民高中更陷入詭譎的情況，若贏鶯歌工商就是分組第一晉8強，輸球則會落居墊底遭淘汰，總教練張榮勳形容，「就是一翻兩瞪眼。」

賴知頎成功關門，為鶯歌守住延長賽勝果。（學生棒聯提供）

(中時 )