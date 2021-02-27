台中趙姓女子昨日晚上在車上與丈夫口角，憤而自行下車徒步至台灣大道8段，爬上大型鷹架約3層樓高的廣告看板上，警消獲報趕至現場勸阻，還架長梯要讓她爬下來，在僵持40多分鐘後，趙女因體力不支往下跳至氣墊上，但反彈撞到頭部，緊急送醫救治，目前仍在加護病房治療。

趙姓女子昨晚與丈夫在沙鹿租屋處整理東西後準備南下，兩人在車上因搬家問題起口角，趙女憤而獨自下車徒步至沙鹿陸橋上，走到台灣大道8段與文明街口，爬上大型鷹架廣告看板上，高度約3層樓高。

警消獲報後趕往，並在下方架設氣墊，還架上長梯要讓她自行爬下，趙女不聽勸阻，僵持40多分鐘後，最終因體力不支往下跳到氣墊上，因重力問題反彈，頭部撞到地面，緊急送童綜合醫院救治。

院方指出，趙女到院意識雖清楚，除了右前1至6肋骨骨折、右後2至9肋骨骨折外，還有右頭皮下血腫、氣血胸狀況，經給予胸管插管後，目前在加護病房治療。

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