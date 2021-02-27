高中棒球聯賽木棒組第三階段（16強），成德高中今天與大理高中戰得激烈，雙方一路拉鋸，鏖戰到延長賽12局才分勝負，比賽歷經4小時19分，後攻的成德最終靠著對手「再見暴投」以10：9苦勝，收下二連勝。

成德、大理在比賽前段互有領先，正規賽9局打完5：5平手進入延長賽，突破僵局制中，兩隊仍互咬不放，一路鏖戰到12局，大理靠陳致佑適時安打超前比數，下半局成德靠鄭景文高飛犧牲打追平比數，二壘上的盧奕呈在2出局後盜上三壘，最終靠大理投手發生再見暴投跑回致勝分。

成德在驚逃駭浪中搶下這一勝，總教練黃郁倫賽後直呼：「快要心臟病了！」他也提到，球員在比賽後段的戰術執行能力不如預期，是陷入苦戰的主因，「關鍵時刻都差臨門一腳，戰術都失敗，不然前面表現都不錯。」

有「成德大王」之稱陣中主砲王苡丞，此戰除了擔任第4棒有2支安打表現，還在延長賽第10局以投手身份登板，後援3局被敲2支安打，有4次保送和2K，失4分非責失，拿下勝投。

黃郁倫透露，王苡丞很少投球，「因為球隊少了他這支砲會陷入苦戰。」然而考量球隊近期投手狀況不盡理想，加上南部天氣熱造成選手體力流失快，投手群無法負擔太長局數，因此讓王苡丞做好後援的準備。

王苡丞指出，自己平時沒在練投，甚至在學校訓練時也沒有進牛棚，都是以打擊為主，但這次比賽前，教練有告知，如果比賽後段有狀況，就要準備登板。此戰在第8局兩隊仍平手時，「感覺準備要打延長賽，教練就要我先準備。」

王苡丞在突破僵局制登板，10局上投出3次保送讓大理攻下2分，他坦言：「一開始上去，控球不太好，而且對到的是對方3到5棒，比較緊張。」打擊方面他則自認感覺還不錯，「節奏比之前好。」

至於大理高中今天全場僅敲6支安打，陣中主砲李展毅在4局上轟出一發陽春全壘打，是個人在今年賽事的第2轟。他提到，自己首打席還在觀察投手球路，第二打席再對到，「有跟到球就出去了。」

「成德大王」王苡丞延長賽後援3局奪勝。（學生棒聯）

(中時 )