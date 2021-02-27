中國大陸以檢疫為由，擬從今年3月1日起禁止我國鳳梨輸入，農委會主委陳吉仲昨天宣布將花費10億元，讓鳳梨產地價維持在每公斤21元的水準，但會採用什麼方式呢？農委會副主委陳駿季今天強調，「不會啟動保價收購」，而是會用多元通路的方式消化。

根據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為中國大陸、占比逾9成5，中國大陸此次禁止我國鳳梨銷陸，原本要銷至大陸的鳳梨恐回流國內，影響數量上看5萬公噸，恐怕衝擊國內鳳梨價格。

農委會副主委陳駿季表示，10億預算應該會從「農產品受進口損害救助基金」支出，希望可以協助農民因應國際貿易造成對產業的衝擊，雖然細節仍待與主計總處討論，但他強調，「不會用保價收購方式維持鳳梨價格」，而是會用增加通路的方式，增加鳳梨鋪貨量，讓鳳梨能維持前2年平均的每公斤21元以上的價格。

陳駿季舉例，如去年為因應新冠肺炎疫情，擔心農產品無處可去、影響價格，農委會與電商平台合作，營業額超過10億元，也使過去較少在電商平台上販售的農產品有露面的機會，此次也會藉由此方式。

至於外界質疑，在去年4月已收到我國鳳梨遭檢出8批介殼蟲後，為何一直到10月才啟動強化措施？陳駿季指出，主要是因為相較整體輸出的量、合格率逾99％，而去年10月啟動的強化措施則是希望再強化改進，強化措施實施後至今銷陸的鳳梨均未檢出介殼蟲。

(中時 )