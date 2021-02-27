平鎮高中「怪力男」李灝宇今天在高中木棒聯賽敲出全壘打，這學年聯賽已累積5轟，改寫高懸14年的聯賽紀錄，原紀錄是由當時就度花蓮體中的陳俊秀在95學年度（2006年）所保有的4轟。

對於自己高懸多年的紀錄被打破，陳俊秀先是笑說：「哇！這麼久了。」後來恢復正經的說，「我知道他，之前有看過平鎮跟穀保的比賽，覺得他的型、力量都還不錯，揮棒滿有力的，就算是揮空也看得出力量很好。」

高三的李灝宇曾表示要以旅外為目標，身為同樣也是高中畢業後就出國、投入印地安人隊體系的陳俊秀，他認為，李灝宇的身材滿壯的，有機會的話可以出去拚看看，「他的身材、力量夠，也許試映會很快，現在資訊也比當年發達，適應環境應不像當年那麼吃力。」

樂天桃猿陳俊秀。（毛琬婷攝）

而今年中職比賽用球換新，陳俊秀也尚未在熱身賽開轟，他坦言換球多少有影響，但只要確實打中球心，球還是會飛出全壘打大牆，「就是回歸到打棒球的原點，確實打中球心、球打紮實還是會過。」

(中時 )