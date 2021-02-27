主持人黃子佼和塗鴉藝術家SEAZK對談，分享創作理念。（朱銘美術館提供）

主持人和藝術家互動輕鬆，全場觀眾笑開懷。（朱銘美術館提供）

遊客開心在作品前合照。（朱銘美術館提供）

除了藝術家現地創作之外，還展出9位藝術家個別的畫作。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館今（27日）舉辦《無限－塗鴉俱樂部》展覽開幕活動，邀請金獎主持人黃子佼擔任主持，與9位台灣重量級塗鴉藝術家暢談創作理念，塗鴉藝術吸引大批粉絲，為美術館開創新局。

朱銘美術館年度特展《無限－塗鴉俱樂部》邀請9位活躍於國內外的台灣塗鴉創作者BLACKZAO、COLASA、DEBE、DISK、DZUSONE、MR.OGAY、REACH、SEAZK、SONG，於展覽現場現地創作，將長達45公尺的中央長廊兩側壁面，化為他們揮灑創意的舞台，創作者涵蓋了台灣塗鴉藝術發展的老中青三代，更是台灣塗鴉藝術進入美術館最大規模的展覽，揭示「塗鴉藝術進入美術館」的當代藝術風潮。

朱銘美術館指出，在全球疫情嚴峻的當下，此次展覽期盼透過塗鴉藝術頑強不屈的創作精神，為世界注入生生不息的活力，故以「無限」為題，聚焦天地之間的日月輝映與自然循環，將現地創作的兩側牆面作為對望的白晝與黑夜，匯集礦物、草木、雨水、火光、壤土、疾風和星辰等各種大自然不可或缺的元素，如同象徵萬物凋零過後，最終將勃發繁盛的無限生機。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，美術館對於當代藝術抱持著開放的態度，且希望為美術館帶來不一樣的活力，因此舉辦了此次塗鴉大展，「我們非常幸運地見證九位台灣重量級塗鴉藝術家，聯手共同創作的過程，同時呈現出九位神人的絕技。塗鴉藝術的工具與重要史料，相信這是台灣塗鴉藝術內容最豐富的一次展覽。」

賴素鈴進一步指出，塗鴉拿掉色彩之後，僅用黑白表現，可以更清楚看到藝術家所使用的各種技法，層次豐富，且藏了許多細節等著觀眾來發現。美術館用這次展覽扭轉大家對塗鴉藝術的印象，證明塗鴉藝術作為繪畫美感，的確有它的論述可能。

策展人兼藝術家Reach表示，街頭塗鴉本來就緣起於街上，拉到美術館室內，對大家來說是一種獨特的挑戰和經驗，也很高興可以和九個好朋友在同一個空間一起創作，像是一個工作室，大家在這次現地創作嘗試更多新的技巧，並透過接圖方式融合起來，迸出不一樣的火花。

◎《無限－塗鴉俱樂部》

-展覽地點：朱銘美術館第一展覽室

-展期：2021／02／12~2022／01／02

-展覽介紹：https：／／reurl.cc／rarvkk

-參展藝術家：BLACKZAO、COLASA、DEBE、DISK、DZUSONE、MR.OGAY、REACH、SEAZK、SONG

(中時 )