港片最強綠葉！盤點吳孟達的經典片段

資深港星吳孟達近日傳出因肝癌入院，豈料，今(27日)傳出他不敵病魔，於今下午病逝享壽70歲。雖大多人都知道疲倦、消瘦是肝癌前兆，不過有專家指出，其實確診肝癌前，50%病患會有腹瀉症狀。

根據《早安健康》報導，中國中醫科學院教授楊力曾指出，肝病患者初期雖毫無症狀，不過幾個月內就可能進入危險期。他更提出4個徵兆，包含不明原因疲憊、莫名消瘦、消化道症狀以及長期無故腹瀉，楊力表示，事實上肝癌患者確診前3個月內發生腹瀉的比例約占50%。

而說到肝癌不少歌迷會憶起安鈞璨，他於2015年時發現肝臟塞滿了百顆腫瘤，雖立即接受治療但仍不幸辭世，由於事發突然，讓外界震驚不已，也留給粉絲無限思念。台灣肝臟研究學會會長、基隆長庚副院長簡榮南曾指出，肝臟沒有神經，即便長了腫瘤也不會疼痛，多數肝癌患者發現罹患肝癌時，腫瘤已很大治療相當困難，甚至有病患從發現得到肝癌到過世，僅2周的時間，安鈞璨即是。

另外，安鈞璨在過世23天前還曾上電視錄製節目，身體看起來並無異狀，所以過世消息一出讓外界相當震驚，對此，簡榮南說，通常肝癌只要控制得宜，日常生活不會受影響，但肝臟功能持續受損，有可能加重病情，進而影響存活率。

而大甲鎮瀾宮董事長顏清標去年也驚傳罹患肝癌，不過去年5月在高雄長庚進行換肝手術，手術順利完成。據了解，顏清標是因為健康檢查才意外發現肝腫瘤。

此外，好心肝門診中心院長王世晰曾指出，肝癌與其他癌症不同之處，除腫瘤大小、個數外，腫瘤位置、剩下的肝臟功能好壞都會影響病情，若是肝硬化狀況嚴重，病情極有可能急轉直下，很短的時間就撒手人寰，而預防肝癌的最好方法是施打肝炎疫苗，定時抽血、超音波檢查，才能早發現早治療。

(中時新聞網)