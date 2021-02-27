行政院長蘇貞昌任期超過2年，雖防疫有成，但爭議卻不斷，無論是牛肉麵事件、買書打統編等，皆重挫評價以及民調數據，且一直被傳聞即將下台。不過據親綠媒體1月國政民調卻顯示，蘇貞昌施政滿意度回升至52.0%，比起去年12月增加5.2個百分點。

據《風傳媒》報導，《美麗島電子報》去年12月國政民調顯示，滿意蘇貞昌施政的有46.8%，不滿意的有49.3%，他的不滿意度首超滿意度，呈現「死亡交叉」。不過今年1月蘇貞昌施政滿意度回升至52.0%，增加5.2個百分點；不滿意者有43.4%，下降5.9個百分點。董事長吳子嘉曾在節目中預告民調表示，主要是因為萊豬事件已經過去了，利空出盡。

另針對蘇貞昌引以為傲的中央政府防疫表現及應變能力，以0至100來評價︰去年2月的調查結果，90.5%民眾評分超過60分，80分以上者62.6%，整體平均分數為77.2%。今年1月民調結果顯示，88.2%民眾評分超過60分，更有高達56.3%民眾評分超過80分，整體平均分數為75.3分。比較兩次民調，顯示民眾對中央防疫表現及應變能力評價，仍有信心。

此項民調是由《美麗島電子報》委託戴立安問卷設計與分析，在1月20日至1月21日進行調查，成功完訪1072人，在95%的信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時新聞網)