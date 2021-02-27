香港金牌綠葉吳孟達近期才傳出因肝癌住院化療，豈料，27日爆出病情惡化送入加護病房，沒多久經好友田啟文證實，吳孟達在家人陪伴下，於27日17點16分病逝，享壽70歲；田啟文透露吳孟達走的很安詳，在睡夢中離開，但不清楚自己病情會惡化，生前並未留下遺囑。

吳孟達從多年前就因身體狀況不佳，港媒曾爆出他有過3段婚姻，為了膝下5名子女，早早就立好遺囑，以防有任何意外發生，要讓妻小們在他走後也能無後顧之憂；不過，近日吳孟達屢屢傳出病危，今（27）日送進加護病房後，在17點16分逝世，好友田啟文現身卻表示吳孟達沒立下遺囑。

27日吳孟達肝癌逝世，享壽70歲，好友田啟文表示他是在睡夢中安詳的離開，但以為自己會好起來所以沒留下遺囑。(圖/ 摘自新浪娛浪直播)

田啟文在吳孟達離開後，親自報告他離開的狀況，先講到早前一直被誤傳去世，他不懂那些人為何要這樣做，「我覺得不是很好，所以我在不同地方澄清過，達哥是將要走了，但並不是那一刻會走」；而他透露吳孟達是在睡夢中安詳地走，但達哥沒預料到這次病情如此嚴重，以為跟之前一樣會平安出院，所以生前沒有立下遺囑。

吳孟達有過3段婚姻，與麥莉莉、盧少慈離婚後，又和喉珊燕結婚，前兩任妻子替他生了3個女兒，侯珊燕也為他生下1子1女；吳孟達晚年仍有不少作品，除了本身熱愛表演外，昔日受訪時也笑說要養3個家庭，經濟壓力大，才得一直工作。

(中時新聞網)