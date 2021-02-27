朝野兩大黨最新民調出爐，據親綠媒體日前公布的1月國政民調，針對國民黨、民進黨好感度進行調查，對國民黨有好感的民眾有33.6%；對民進黨有好感的民眾則有50.4%。其中，中立選民33.1%對國民黨有好感；另對民進黨則39.4%有好感。

據《風傳媒》報導，《美麗島電子報》日前公布的1月國政民調顯示，對國民黨有好感的民眾有33.6%，對它反感者的則有55.3%，未明確回答者11.1%。其中，對國民黨持好感者比上個月減少1.1個百分點；55.3%民眾對國民黨反感，比上個月增加了0.8個百分點，未明確回答者則有11.1%。

至於民進黨，該民調顯示50.4%的民眾對民進黨有好感，反感者則有40.4%，未明確回答的有9.3%；對民進黨有好感者，比去年12月的調查增加4.5個百分點；而對民進黨反感者，則比上次調查減少5.9個百分點，未明確回答的有9.3%。

另據該民調交叉分析顯示，針對國民黨，只有基宜花東離島民眾、泛藍選民對國民黨的好感多於反感。其餘各群民眾大多傾向對國民黨反感，尤其男性、台北市、桃竹苗、高屏民眾、20至29歲即50至59歲、大學以上學歷者、泛綠選民等，都有超過6成對國民黨反感。中立選民則有33.1%對國民黨有好感、46.3%反感。

至於民進黨，交叉分析則顯示，新北市、台北市民眾、40至49歲者、專科學歷者、民眾黨支持者、中立民眾、泛藍民眾，對民進黨的反感多於好感。其餘各群民眾皆傾向對民進黨有好感，尤其以雲嘉南民眾、70歲以上者、國小以下學歷者、泛綠民眾等，都超過6成對民進黨有好感。中立民眾則有39.4%有好感、41.4%反感。

該民調是由《美麗島電子報》委託戴立安問卷設計與分析，由畢肯市場研究公司在1月20日至1月21日針對全國22縣市20歲以上民眾進行電訪，抽樣方式是以中華電信住宅電話簿為基礎，經等比分層隨機抽樣，再經隨機跳號替換末2碼撥出，成功完訪1072人，在95%的信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0%，資料經內政部人口資料加權修正計算。

(中時新聞網)