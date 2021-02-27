六龜區新威國小歡慶創校100週年。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

漂書閣紀念圖書館以全台最美校樹之稱的「吉貝木棉」作為主設計視覺，象徵藏書豐富、資源永續。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

六龜區新威國小歡慶創校100週年，27日校方以辦喜事的規格邀請師生校友共聚，還帶領校友奔跑、替新跑道開箱。校方也替頗具閱讀特色的「漂書閣」紀念圖書館剪綵開幕，校慶活動熱鬧滾滾。

校方特別設計「彩虹廊道」迎賓，以「百年新威、幸福相隨」為主題，佈置客家風米篩、年節提籃，還有新寮邱家古厝的擬真打卡裝置藝術。傑出校友、曾在新威國小服務的主任謝宜文帶領客家八音團隊演奏客庄傳統婚宴喜慶樂曲迎賓，

正逢學校跑道以全密式等級跑道整修完成，煥然一新。學生、校友、與會官員、民代在校長林淑芳帶領之下，親自以奔跑一圈的方式替作為新跑道開箱儀式。高市府副秘書長郭添貴、教育局長謝文彬雖然身穿正式的襯衫、皮鞋，仍摘下領帶，加入奔跑開箱的行列，獲得不少掌聲。

新威國小創立於1921年，目前學生僅有55人，是特級偏遠迷你小校。位於六龜區荖濃溪畔，舊稱「新民庄」，是客家右堆地區、客家文化發展的重點區域，校友遍布全台，海外創業傑出校友也返國回母校相聚。

傑出校友鍾富藏2005年以父親鍾恭良為名、捐贈圖書館給學校，校友廖燿堂有感於圖書館老舊斑駁，捐贈百萬元整修，打造漂書閣紀念圖書館。館內同樣充滿客家風情，還特地採用有全台最美校樹之稱的「吉貝木棉」作為主設計視覺，象徵藏書豐富、資源永續。

林淑芳表示，校慶充滿客家農村辦喜事的心情，學校與社區合而為一的交融更是展露無遺，校友不但回校相聚也接力回饋母校，造福偏遠地區的學童。

(中時 )