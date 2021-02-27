台中一名男子，去年12月持剪刀，潛入太平區一間女子出租套房，男子先將在房間裡22歲的小菲（化名）綑綁，接著逕自穿上小菲的絲襪、內褲還有洋裝後，「穿女裝」且用變態方式性侵小菲得逞，甚至在房間內待了4個小時。

嫌犯洪姓男子，入侵小菲房間後，先是穿上小菲的衣服，拿滾輪香水擦在自己身上，還問小菲「我這樣漂亮嗎」？隨即蒙住小菲的眼睛，成功硬上小菲，事後洪男用床單清理現場，直到女同事發現小菲沒出門上班，疑惑敲門詢問，洪男才從窗戶逃離。

由於當時洪男使用小菲香水，因此留下DNA，警方3天後逮到洪男。根據起訴書，洪男當天清晨爬窗進入套房，持剪刀抵住小菲脖子，將她綑綁用襪子塞嘴，搶走金手鍊、現金千餘元，接著變裝性侵，過程長達4個小時。

針對洪男犯行，台中地檢署26日，依強盜強制性交等罪起訴洪男，聲明法院依累犯加重量刑。

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(中時新聞網)