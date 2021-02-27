曾獲外媒評選為全台7大咖啡館之一的「ALL DAY ROASTING COMPANY」，旗下的精品咖啡品牌「THE NORMAL」在剛開幕就掀起一陣打卡炫風，近期火熱與東區人氣甜點店「Sweet Tooth」合作，以藍莓為主題推出全新的藍莓巧克力乳酪塔、伯爵古典巧克力蛋糕，更有藍莓泡泡咖啡特調，對於平常不敢喝黑咖啡的人來說，是最好入門的嘗鮮首選！

The Normal 這次攜手IG熱門蛋糕店 Sweet Tooth，推出視覺與味覺都滿分的藍莓巧克力乳酪塔及伯爵古典巧克力蛋糕，首先是嗜酸控必吃的乳酪塔！底層以原味塔皮舖上流心藍莓餡及濃郁乳酪，中層將法芙娜巧克力蛋糕配上綜合莓奶凍與日本四葉鮮奶油堆疊，最後點綴上大量新鮮藍莓，讓口感吃起來濃郁不膩口，除了撲鼻而來的奶香，藍莓的酸甜感更是迷人。

乳酪塔點綴上大量新鮮藍莓，讓口感吃起來濃郁不膩口。（圖／楊婕安攝）

伯爵古典巧克力蛋糕則是以2種不同風味的法國法芙娜巧克力製作，頂部厚實的慕斯是40%牛奶巧克力，加上佛手柑伯爵茶葉，光聞就能感受到清新茶香，下半部則是濃郁濕潤的古典巧克力蛋糕，加入大量的70%苦甜巧克力和法芙娜可可粉降低甜度，高級的濃厚口感一吃就知道用料實在，是最適合搭配黑咖啡吃的一款甜點。

伯爵古典巧克力蛋糕以2種不同風味的法國法芙娜巧克力製作，高級的濃厚口感一吃就知道用料實在。（圖／楊婕安攝）

另外，本次更把酸甜藍莓、濃郁巧克力與精品咖啡結合，推出每日限量的藍莓泡泡咖啡特調！以最能呈現咖啡風味的淺烘焙單品咖啡為基調，選用帶有莓果風味的衣索比亞提波波卡咖啡豆，製成精巧可愛的咖啡冰磚，再加入新鮮的莓果泥，調配出口感酸甜又層次豐富的藍莓咖啡特調，清爽的咖啡香令人一喝愛上。

本次更把酸甜藍莓、濃郁巧克力與精品咖啡結合，推出每日限量的藍莓泡泡咖啡特調。（圖／楊婕安攝）

曾獲外媒評選為全台7大咖啡館之一的「ALL DAY ROASTING COMPANY」，旗下的精品咖啡品牌「THE NORMAL」在先前一開幕就掀起打卡炫風。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)