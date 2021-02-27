遭通緝的劉姓嫌犯開自小客車衝撞員警遭反制。（讀者提供）

遭通緝的劉姓嫌犯開自小客車衝撞員警，員警開槍反制。（讀者提供）

劉姓嫌犯開自小客車衝撞員警，警車摔倒。（讀者提供）

嘉義市林森東路一處加油站附近今天下午3點多爆發警匪追逐戰，3名員警騎機車追捕27歲劉姓通緝犯，劉男拒車欲脫逃，衝撞警車，陳姓員警腿部受傷，員警開3槍示警、反制，劉男頭部中彈，2人均送醫急救中。

嘉義基督教醫院表示，劉姓傷患後腦有槍傷，顱內出血，正準備進行手術。

警方初步了解，3名員警查緝劉姓通緝犯，劉男開自小客到林森東路一處加油站，員警包抄圍捕，劉男慌張開車衝撞欲脫逃，陳姓員警被撞傷，員警見情勢危急，朝劉男的車子開3槍。案發經過正在調查釐清中。

(中時 )