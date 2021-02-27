嘉義市林森東路一處加油站附近今天下午3點多爆發警匪追逐戰，3名員警騎機車追捕27歲劉姓通緝犯，劉男拒車欲脫逃，衝撞警車，陳姓員警腿部受傷，員警開3槍示警、反制，劉男頭部中彈，2人均送醫急救中。
嘉義基督教醫院表示，劉姓傷患後腦有槍傷，顱內出血，正準備進行手術。
警方初步了解，3名員警查緝劉姓通緝犯，劉男開自小客到林森東路一處加油站，員警包抄圍捕，劉男慌張開車衝撞欲脫逃，陳姓員警被撞傷，員警見情勢危急，朝劉男的車子開3槍。案發經過正在調查釐清中。
(中時 )
嘉義市林森東路一處加油站附近今天下午3點多爆發警匪追逐戰，3名員警騎機車追捕27歲劉姓通緝犯，劉男拒車欲脫逃，衝撞警車，陳姓員警腿部受傷，員警開3槍示警、反制，劉男頭部中彈，2人均送醫急救中。
嘉義基督教醫院表示，劉姓傷患後腦有槍傷，顱內出血，正準備進行手術。
警方初步了解，3名員警查緝劉姓通緝犯，劉男開自小客到林森東路一處加油站，員警包抄圍捕，劉男慌張開車衝撞欲脫逃，陳姓員警被撞傷，員警見情勢危急，朝劉男的車子開3槍。案發經過正在調查釐清中。
(中時 )
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