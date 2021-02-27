港片最強綠葉！盤點吳孟達的經典片段

香港資深影星吳孟達早前因肝癌入院，今日驚傳病情惡化，稍早被證實在家人陪伴下，於下午17:16安詳病逝香港仁安醫院，享壽70歲，消息傳出令演藝圈好友、影迷心痛不捨。而與他傳出交惡17年的星爺周星馳，更忍不住悲痛情緒，直言現在仍無法接受老友病逝噩耗。

曾被吳孟達以「老死不相往來」來遺憾形容兩人友誼的周星馳，其實自吳孟達傳出重病入院，就一直透過好友田啟文關心吳孟達狀況，更表示有什麼幫得上忙的地方，儘管跟他說。

電影《少林足球》是周星馳、吳孟達合作最後一部作品。(本報系資料照)

只是周星馳根本沒想到吳孟達病情惡化如此快，稍早得知老友過世噩耗，更向港媒悲痛回應：「剛剛已經得知這個消息，雖然這段時間一直在關注吳孟達的病情，多少會有一些心理準備，但還是非常難過悲痛，不捨得。吳孟達的病情來的快，走的急。他是我那麼多年的搭檔和老友，現在我還無法接受。」2000年拍攝的《少林足球》也成為這對最佳拍檔的最後合作電影。

吳孟達當年與周星馳堪稱是喜劇界的最佳拍檔，兩人合作無間，一起演出《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等經典電影。但有傳2004年周星馳開拍《功夫》，原本說好要讓吳孟達軋一角，最終卻沒了下文，兩人自此交惡至今。

不過吳孟達也不只一次澄清兩人並未交惡，強調當初只是因為檔期喬不攏，直言只要周星馳覺得有角色需要他來演出，還是想關照他讓他賺錢演出，兩人一樣有合作機會。

不過吳孟達也不只一次澄清兩人並未交惡，強調當初只是因為檔期喬不攏，直言只要周星馳覺得有角色需要他來演出，還是想關照他讓他賺錢演出，兩人一樣有合作機會。

而與吳孟達合作《賭神》、《與龍共舞》等多部電影的劉德華，稍早也聲明表達哀痛之意，他說：「達哥走了，達哥在那邊無病無憂了，一路走好！」

(中時新聞網)