李㼈（右）和吳孟達2010年曾合作拍戲，兩人也因此成為好友。（翻攝李㼈臉書）

香港資深男星吳孟達因肝癌病情惡化，27日下午辭世，享年70歲，他生前和周星馳合作多部賣座電影，病逝消息一出震撼華人演藝圈。吳孟達2010年曾在偶像劇《流氓校長》與李㼈合作，李㼈稍早在臉書貼出2人合照，寫下「好多天沒回我微信了，達叔加油」幫吳孟達打氣。李㼈接受本報記者訪問，難過說「這幾年一直都有聯絡，還很期待約吃飯」語中道盡悲傷。

吳孟達和李㼈實際年齡相差17歲，在《流氓校長》飾演父子檔，拍戲期間於雲林取景，演員當時也同住當地賓館內。根據當時報導，當時李㼈、吳孟達及祝釩剛3人為戲在汽車旅館內搞3P，完事後吳孟達嫌噁心立刻彈開，李㼈搞笑抱怨：「這輩子沒和男人同床過，第一次卻獻給他老人家！」

李㼈回憶過去合作吳孟達經驗，感慨「他個性跟我很像，收工後會請工作人員吃吃喝喝，我們就輪流，整個劇組就很開心，是個豪爽的長輩」，李㼈和吳孟達還有「man’s talk」時間，聽他分享當年追老婆的趣事。

李㼈透露，本來在大陸有部戲能二度合作，最後因為資方問題未能如願，原本也有另部戲要找他演，「達叔是非常願意相挺的人，一句話就答應，連錢都還沒談，非常阿莎力」。因戲兩人私下成為好友，這些年仍持續連絡，有時李㼈和太保聚會時，也會打給吳孟達聊天，去年疫情爆發，三人也在電話中相約吃飯，但因為疫情流局，沒想到達叔病情惡化離世。

(中時 )