立委許淑華（右起）、南投縣長林明溱、竹山鎮長陳東睦及行政院中辦執行長蔡培慧，發送麻油雞給民眾。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

紫南宮呷丁酒，今年改為發送冷凍調理包。（廖志晃攝）

竹山鎮紫南宮年度盛事，元宵節翌日「呷丁酒」，因為配合新冠肺炎防疫，300多年來，首度不開流水席，改為發送麻油雞冷凍調理包，廟埕少了麻油香；不過，雖然規模縮小，仍吸引8萬人到場，把丁酒帶回家呷平安。

紫南宮主委莊秋安、縣長林明溱、立委許淑華、行政院中辦執行長蔡培慧及竹山鎮長陳東睦等人，聯袂發送紫南宮限定版麻油雞給民眾；已表態競逐下屆南投縣長的許淑華、蔡培慧，也行禮如儀，齊聲為南投加油。

林明溱說，紫南宮呷丁酒傳統文化相當具有代表性，每年農曆正月16日各地信眾都會呷丁酒祈平安，今年受「新冠肺炎」疫情影響，但紫南宮考量衛生防疫與地方文化習俗，改以冷凍丁酒料理包給民眾，人潮大排長龍非常壯觀，感謝莊秋安主委用心籌辦，讓民眾能兼顧健康又可呷平安，一整年都能平安健康，順利圓滿；林明溱也邀請全國民眾，拜過土地公後，欣賞南投燈會，度過歡樂的元宵假期。

莊秋安表示，今年準備7萬包麻油雞，加上1萬分的素食料理，可供8萬人食用；雖然沒有現場烹煮的熱氣騰騰，但是，一大早就吸引2萬多人排隊，仍然是熱鬧滾滾，到中午時，總計有8萬人領取不一樣的丁酒，帶回家料理品嘗。

紫南宮「呷丁酒」與北天燈、南蜂炮齊名，都是元宵節盛事，更被南投縣政府登錄為重要民俗活動；每逢呷丁酒時，由卜蜂食品公司派專業人員現場料理雞肉，1天就吃掉1萬公斤國產土雞肉，丁酒廣場麻油撲鼻香，廟埕萬頭鑽動，蔚為奇觀。

不過，今年因為考量防疫，避免群聚共食，紫南宮首度取消現場烹煮麻油雞，改為發送冷凍調理包，而且是在停車場旁的水濂廣場發送。

(中時 )