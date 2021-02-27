大陸將在3月1日暫停台灣鳳梨禁輸入境內，而國台辦與陸委會日前才隔空喊話均有意願改善兩岸關係，但才隔沒幾天，就出現變數，政治大學東亞研究所博士、上海復旦大學訪問學者潘兆民認為，美國總統拜登上台後，陸方曾製造機會給蔡政府，但蔡政府卻不領情，新任陸委會主委有多少「春暖花開」期許也沒用。

據港媒《中評社》近日專訪潘兆民教授，他認為，邱太三日前公開拋出「春暖花開」發言期許，是蔡政府近年來陸委會系統相對緩和、正面的發言，而國台辦回應提到「承認九二共識的歷史事實」，與蔡英文2016就職演說的「九二會談的歷史事實」有共通點。

潘兆民分析稱，國台辦甚至間接表達了「九二共識」不等於「一國兩制」，並多次強調這是兩岸協商的基礎前提，製造機會讓蔡政府有接受「九二共識」的模糊契機。但問題是蔡政府卻不可能「承認九二共識」，蔡英文也不領情，就算邱太三的春暖花開期許也沒用，兩岸就只有繼續僵持下去。

最後，他也建議，蔡政府若想改善兩岸關係重建互信，應先從鬆綁《國安》五法、減少對立性政策、重啟金門小三通等行政措施釋善意。此外，以《憲法》及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，也較能讓北京有信任基礎。

(中時新聞網)