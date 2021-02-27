義守大學主力中鋒呂威霆前役撞傷「蛋蛋」，昨晚前往醫院檢查確定輸精管破裂，緊急接受「半麻」開刀治療，幾乎篤定缺席剩餘的富邦人壽大專籃球聯賽男生組8強複賽，頓失禁區門神的義守全隊上下，決定要為呂威霆努力把4強門票帶走！

靠著全場投進16顆三分球，邱子軒也摘26分、14籃板、2助攻、3抄截與1火鍋，義守27日爆冷以89比71痛宰上屆冠軍健行科大，搶下複賽2連勝，義守教練謝玉娟賽後沒先進休息室，反而受訪表示，「一直稱讚他們有什麼用！」

「這應該是蛋蛋的哀傷吧，原本威霆開刀兩小時後，打算送回義大醫院，後來還是打消這個念頭，但8強不太可能再打了，」謝玉娟說，「我想這場比賽就是為了他而戰，我們後來有看重播，發現踢到的人是林信寬，但他絕對不是故意的。」

謝玉娟表示，儘管今天無奈使用小個陣容應戰，但要不是呂威霆在去年SBL選秀會上落選，當前陣容本來就該如此，「幸好我們今天籃板沒輸太多，我只是警告邱子軒，欠我的要趕緊還，但我從沒想過我們可以贏健行這麼多的分數。」

邱子軒昨天複賽首役只拿3分，更在延長賽犯滿離場，「我昨天犯規比得分還多！幸好球隊贏球，但小娟姊告訴我，欠她的記得要還。我們今天確實手風超順，儘管第一節沒法投進，小娟姊還告訴我們別投了，但我們第二節瞎投就瞎進了。」

邱子軒強調，就算接下來的8強複賽，呂威霆可能都沒辦法打了，那也沒有關係，「因為等到4強總決賽，他應該就可以打了！我們現在感覺頭都過一半了，應該很有機會闖進4強。」白曜誠也替義守拿下20分、6助攻與6籃板，陳品銓17分。

(中時 )