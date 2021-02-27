大陸江蘇省一名駕駛近日開車上路，途中發現方向盤突然轉不動，只好請維修人員把車拖回保養廠檢查。沒想到，男技師當時一打開引擎蓋，竟赫見裡頭藏著一隻大老鼠，嚇得他當場放聲大叫，四處奔逃。據悉，車行人員後來合力抓住老鼠，發現牠身長約40公分，至少3、4斤重，直呼「從沒見過這麼大的老鼠」。

綜合陸媒報導，事件發生在江蘇鹽城，某車廠技師24日替客戶檢查車輛，不料師傅剛打開引擎蓋，就發現發動機上有一隻大老鼠，嚇得2個大男人連蹦帶跳急忙跑開。業者透露，之前見過車裡藏有各種動物，但從沒見過這麼大的老鼠，目測至少有40公分，重達3、4斤，最後還是4、5人花了半個多小時才把老鼠抓出來。

畫面曝光後，其他網友紛紛留言「天不怕，地不怕，只怕老鼠」、「老鼠胖到臉都變形了」、「大老鼠肯定要坐豪車的，其它便宜的小車不會坐的」、「首先修理工打開機蓋想尋找的是機械故障，對出現動物沒有心理準備，其次這只老鼠的大小突破了人對老鼠固有的定義，所以說不分男女任何人都會被嚇著的」。

另外，也有人開玩笑說「寧願在寶馬車上喝風，不願在下水道吃油，這是一只有追求的老鼠」、「古詩雲：寶馬香車鵰滿路，現在時過境遷，鵰沒了，難道竟變成了寶馬香車鼠滿路」、「看兩大男人的反應還以為是300公斤的老虎」、「晚上燒烤有貨了」、「報警，殺老鼠償命，這只老鼠個土豪呀」。

(中時新聞網)