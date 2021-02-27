吳孟達（達哥）因罹患肝癌今（27日）在香港仁安醫院醫院不幸病逝，享壽70歲，曾於1992年與他合作電影《逃學外傳》的林志穎，得知噩耗後難過不已，回憶當年與達哥一同拍攝點滴，林志穎不捨地說：「我的第一部電影跟你合作，當時我還是個新人，還常常NG又卡詞，你總是笑笑的跟我說『沒關係沒關係』，然後一遍又一遍的陪我拍攝，你是這麼的照顧我，後來又合作了幾部，每次在現場你總是帶給我們這麼多的歡樂，願你在那裡過得更快樂，你放心，你永遠都在我們的心中。」

(中時 )