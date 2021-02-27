對於女人來說，結婚時候最希望能夠遇到一個懂得照顧自己的人，如果婚姻中​​只有一個人努力付出，時間久了不僅無奈更會產生委屈，搜狐網命理專欄就指出，在12生肖中有3大生肖的男人一直都處於長不大的狀態，不僅結婚後會依賴父母，更不懂承擔責任照顧另一半！

▍生肖猴

屬猴的男人情商非常高，和他們待在一起總有數不盡的快樂，讓人流連忘返，所以即使這個男人沒有太大的本事，自己也願意主動追求，甚至降低自己的身段。但是當兩個人確定戀愛關係甚至結婚之後，你就會發現他們的這種聰明只是一些小聰明而已，甚至還特別喜歡偷懶，像孩子一樣容易耍賴，根本不會講道理，甚至也不懂得體諒他人的付出和艱辛。

他只希望在家庭當中有一個能夠事事為自己打理好的老婆，而自己一點承擔都沒有，甚至有的時候還挑三揀四，這讓伴侶在結婚之後會非常辛苦，甚至有點過不下去。

▍生肖鼠

屬鼠的男人天生有強大的領導才能，只要是他們認定的事情，不管有多困難都會做到，而且從小就被自己的父母寵在手心裡面長大。正是因為從小就生活在溫室當中，所以根本不知道外面的社會有多複雜和艱辛，導致他們遇到一些問題的時候很容易就發脾氣，對外會忍氣吞聲，卻將所有的壞脾氣帶到家裡，面對自己的妻子大呼小叫，縱使老婆做的很好也不懂得珍惜。

最主要的原因就是，他們總感覺自己骨子裡還是一個孩子，需要別人的呵護和疼愛，所以在受到委屈的時候不懂得自己調節，反倒歸結在別人的身上，這樣的人非常沒有責任心，希望另一半就像保姆一樣照顧著他的飲食起居。

▍生肖牛

屬牛的男人就像老黃牛一樣任勞任怨，特別擅長給別人安全感，或許當兩個人剛開始接觸的時候真的是這個樣子，然而一旦結婚之後，他們的狀態就會發生很大的改變！他會將對方看成是跟自己一樣的人，所有的事情都要求妻子能夠做到，一點都不懂貼心。

畢竟女人是水做的，即使有能力，也是需要被自己的老公寵著，這樣才能夠更加優秀，如果並非如此反倒被對方嫌棄，甚至強加給自己很多工作的話，任誰都會特別的厭煩，所以和屬牛的男人在一起前一定要先想好這一點。

(中時新聞網)