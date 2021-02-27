春雨不如預期，水情緊繃，也讓彰化縣政府近年積極整治的東螺溪水質環境拉警報，彰化縣環保局近日展開專案稽查作業，控管沿岸畜牧場削減排汙、避免偷排。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

春雨不如預期，水情緊繃，也讓彰化縣政府近年積極整治的東螺溪水質環境拉警報，彰化縣環保局近日展開專案稽查作業，控管沿岸畜牧場削減排汙、避免偷排。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

畜牧糞尿經過回收再利用，沼渣沼液固液分離厭氧發酵後，肥水重回農田作回液肥，固態糞肥轉為氮肥，沼氣還可發電產生綠能賣電給台電；充分落實畜牧業循環經濟，又能改善水體水質及空氣臭味問題。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

畜牧糞尿經過回收再利用，沼渣沼液固液分離厭氧發酵後，肥水重回農田作回液肥，固態糞肥轉為氮肥，沼氣還可發電產生綠能賣電給台電；充分落實畜牧業循環經濟，又能改善水體水質及空氣臭味問題。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

水情緊繃，春雨卻遲遲不來，為了守護東螺溪水質，彰化縣長王惠美指示環保局，加強稽查沿岸畜牧場排汙情況，維護水質乾淨，彰縣環保局將針對東螺溪畔旁畜牧業展開專案稽查，要求畜牧業達成排汙削減，輔導落實廢水處理的循環經濟。

東螺溪沿岸有家庭廢水、農田灌溉餘水，還有來自工商業畜牧業的事業廢水汙水，早年常被遊客和附近居民譏為臭大排、臭水溝；尤其是每年初春兩岸木棉花盛開時，遊客邊賞花、拍美照，還得不時掩鼻忍受撲鼻而來的屎臭味，更顯突兀。

近年彰化縣政府積極整治東螺溪水質環境，眼見時序又將進入3月木棉花季，為了守護得來不易的成效，王惠美近日特別在主管周報上指示相關單位務必守住水質的乾淨。

環保局指出，由於春雨不如預期，東螺溪少了雨水水源，水質拉警報，將在日間加強稽查頻率，除掌握畜牧業排汙狀況，夜間、清晨及下雨天等特定時段，也會機動執行稽查勤務，避免業者趁機偷排汙水，並將查核廢水處理設施操作及提升廢水處理效能列為重點稽查項目。

環保局長江培根說，為降低畜牧廢水汙染河川造成水質無法負荷，除輔導畜牧業妥善操作廢水處理設施外，也積極協助全縣161家畜牧場，通過申辦沼液沼渣農地肥分使用計畫；將畜牧糞尿經厭氧發酵，還肥水回農田，發酵過程產生的沼氣，則可轉化成綠電賣給台電，固液態畜牧資源轉換為氮肥、綠能，落實畜牧業循環經濟，又能改善水體水質及空氣臭味問題。

東螺溪沿岸原本就是彰化縣畜養集中處之一，又逢枯水期自淨能力差，大部分河段已屬重度汙染，環保局呼籲畜牧業應妥善處理廢水，而非將廢水處理成本外部化，由周邊水體環境及民眾承受環境汙染的惡果。也呼籲民眾如有發現汙染、偷排情事，可盡速撥打環保局報案檢舉專線0800-066666，或04-7118972、7115762，共同守護我們居住的生活環境。

(中時 )