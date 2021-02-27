北京市新發地農產品批發市場，是北京規模最大的批發市場，裡面有許多商家經營進口台灣水果。圖為市場的冷藏庫前，堆放著來自台灣的楊桃、鳳梨、西柚（葡萄柚）、蓮霧。（藍孝威攝）

北京市新發地農產品批發市場，是北京規模最大的批發市場，裡面有許多商家經營進口台灣水果。圖為市場的冷藏庫前，堆放著來自台灣的蜜棗、茂谷柑、釋迦。（藍孝威攝）

北京市新發地農產品批發市場，是北京規模最大的批發市場，裡面有許多商家經營進口台灣水果。圖為市場裡的一台小貨車上，裝滿來自台灣的鳳梨和釋迦，準備運到顧客手上。（藍孝威攝）

北京市新發地農產品批發市場，是北京規模最大的批發市場，裡面有許多商家經營進口台灣水果。圖為市場裡的一台小貨車上，裝滿來自台灣的鳳梨和釋迦，準備運到顧客手上。（藍孝威攝）

大陸從3月1日起禁止台灣鳳梨進口，許多超市、電商立刻應聲下架。由於鳳梨是台灣出口大陸最大宗的水果，貨櫃裡常會拼一些少量的蜜棗、蓮霧、木瓜等，現在鳳梨被禁，產生骨牌效應，使得上述水果「掃到颱風尾」，無法自成一個貨櫃賣到大陸。原本以「精品」等級在大陸銷售的台灣水果，恐面臨潰不成軍的窘境。

「老闆！一箱台灣鳳梨怎麼賣？」周六上午9點，一對夫妻手挽著手在北京新發地農產品批發市場內閒逛，在水果冷藏庫B區的一處紙箱前，疑惑地說，「台灣鳳梨不是禁止進口了嗎？」

「這箱是金鑽鳳梨，裡面有6個，180元（人民幣，以下同）。」經銷商阿娟解釋，「台灣鳳梨禁止進口從3月1日開始生效，冷庫裡還有些存貨。要不要帶一箱回去嚐嚐？台灣鳳梨的特點是酸甜多汁、香氣濃郁、纖維細緻，比菲律賓的鳳梨好吃很多！」

新發地農產品批發市場位於北京市豐台區、南四環和南五環之間，是北京市規模最大的批發市場。在此專門做台灣水果進口、有10年經驗的本地經銷商阿娟說，26日上午消息一出來，所有的大型商超、京東和盒馬等電商平台，立刻將台灣鳳梨「預防性下架」，消費者很難買到。

阿娟解釋，就像今年農曆春節前，國外進口櫻桃驗出新冠病毒陽性一樣，導致消費者信心下降，價格崩盤，「台灣鳳梨驗出有害生物，消費者心裡也多少有些忌諱。」

「現在冷庫裡還有50箱金鑽鳳梨，另外還有一個貨櫃大約900箱，正在從南方運來北京的路上！」阿娟苦笑的說，「初步估計損超過20萬元，但是要趕緊想法子止損。因為連鎖商超、電商的通路已被切斷，現在只能想辦法透過人脈，賣到自由交易的小市場；也想著賣到東北、西部等三、四線城市，希望能減少損失。」

大陸海關總署發布禁止台灣鳳梨進口的同一天，正好是元宵節。有些消息靈通的超市賣場，立刻把台灣鳳梨列入促銷的品項，希望儘快把庫存的台灣鳳梨賣完，避免成為燙手山芋。據了解，部分商家為減少損失，甚至乾脆改標籤，把原產地是台灣進口的鳳梨改成大陸海南國內生產的，藉此規避稽查。

面對突如其來的台灣鳳梨禁令，已經下了訂單的大陸經銷商或是和台灣農民簽了契作合約的進出口貿易商，如同挨了一記燜棍。

「由於台灣水果進口至大陸，鳳梨屬於最大宗，一個貨櫃裡面，可以再搭配少量的蜜棗、蓮霧、木瓜、楊桃、芭樂等水果。」阿娟憂心，「現在鳳梨被禁，會產生骨牌效應，連帶影響到上述的少量水果無法搭鳳梨的便車，同樣裝在一個貨櫃裡，但是數量又無法大到可以自成一個貨櫃，以後想進口這些小眾的水果，會變得難上加難！」

這次包括鳳梨在內的一干台灣水果遇上「翻車」意外，將來要在大陸市場東山再起，估計困難重重。阿娟解釋，原本從三月開始，台灣鳳梨就會大量進口鋪貨，現在被禁，市場出現空白，因此菲律賓、海南、廣西等地的鳳梨已經虎視眈眈、預備填補空位，價格也跟著水漲船高。

「尤其台灣農民在海南種植的金鑽鳳梨，由於技術成熟，不論在酸甜度、口感上，品質都不輸台灣原產地，而且物美價廉。」阿娟表示，「這意味著台灣鳳梨一但失去大陸市場，以後想要再奪回來，難度非常高。畢竟台灣水果還多了運輸、檢疫、關稅等成本。」

據了解，有生物病蟲害的台灣水果，不光是鳳梨而已。一名北京的水果進出口貿易商透露，「下一個挫咧等的水果是釋迦」。阿娟表示，她進貨的品項包括鳳梨釋迦、大目釋迦，「產季從去年11、12月到今年4月，還好目前已經進入銷售尾聲。」

兩岸官方關係冰凍三尺，失去對話交流的管道。面對大陸禁止台灣鳳梨進口，相關產業的從業人員，只能打落牙齒和血吞。

(中時 )