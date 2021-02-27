富邦悍將洋投索沙昨天在官辦熱身賽先發，球數達到設定的50球後退場，對於是否爭取球隊首戰先發？他表示，這不是他最主要的目標，「我的目標就是把自己準備好，讓教練隨時可以用我。」

索沙昨天進行第2次實戰，球數也增加至50球，被敲3支安打其中包含被統一獅郭阜林敲出2分全壘打，球速最快也僅146公里左右，索沙說：「我不在乎這兩場比賽球速有沒有催出來，只是照身體狀況去做調整，循序漸進，讓開季可以達到一個能丟出球速的進度。」

談到自己目前調整的進度，索沙坦言受到疫情影響，來台必須進行「14+7」的防疫規定，導致進度有點小落後，但他仍強調，有點落後也沒關係，現在就是盡可能讓自己趕上原本的進度。

富邦新球季首戰將作客洲際棒球場迎戰中信兄弟，日前總教練洪一中表示，尚未確定球隊開幕先發投手，洋投部分應都能趕上開季，就是用球數的部分還必須視情況而定。

對此索沙表示，開幕先發不算是自己設定的目標，自己的目標是把自己準備好，讓教練隨時可以使用，「我的目標是把整季順利投完，與其在乎開季有沒有投第一場，我更看重整季結束時成績是如何。」

索沙也表示，自己也不會去在乎聯盟更換比賽用球，「因如果你一直在想手上那顆球的改變，你完全無法投球，這對我來說就是普通的棒球，不會去想球有什麼改變

索沙反問記者「你記得我去年被打幾支全壘打嗎？」他說大約十幾隻，「但今年搞不好（換球）我被打更多隻，這誰知道呢？我不會去設想這些，只是希望把自己做好就好。」

(中時 )