一名新竹科學園區工程師，2019年10月18日，在臉書社團「靠北清大」上貼文，暗示前女友害自己感染性病，甚至下體長出皰疹，期間還傳訊息恐嚇對方，前女友發現爆料貼文，加上不斷被騷擾，一狀告上法院，男子原本被判拘役80天，可易科罰金8萬元，但他不滿上訴，近日判決也出爐。

在竹科工作的鄭姓男子，在臉書社團「靠北清大」上貼文，提及「生殖器也開始冒出小膿皰，看起來是皰疹，同時也驗了愛滋、梅毒、淋病等性病」，暗示是前女友小花（化名）害自己中標，「這段發病過程，讓我對她的態度從信任到懷疑，特別是第一天就上床這件事讓我很不安」、「而我問妳之前的性生活情況，也埋下了導火線」。

雖然鄭男沒有指名，但卻標註小花口頭禪，小花認為熟識她的人，就知道該文章在說誰，加上鄭男不斷傳訊息恐嚇，像是「我就把妳的所作所為，紅到上新聞」、「至少到妳畢業前，我都會讓妳不好過」、「我現在就會拿著刀子，站在妳宿舍門口」，最後小花受不了，提告妨害名譽及恐嚇。

一審時，法官認為鄭男處理情緒不理性，影射前女友傳染性病、傳送訊息恫嚇，對小花人格、名譽與社會評價造成一定程度傷害，導致她心生畏懼，依散布文字誹謗罪嫌，與恐嚇危害安全罪，判拘役80天，得易科罰金8萬元。鄭男不服上訴，高院認定拘役80日合理，審議後駁回上訴，全案確定。

(中時新聞網)