知名港星吳孟達今(27日)傍晚不敵肝癌病逝，享壽70歲，震驚兩岸三地。在台灣，肝癌一直以來都是十大癌症死因前三名，每年因肝癌死亡人數介於5000至7000人之間。恐怖的是，肝癌初期沒有症狀，因此又被稱為「沉默殺手」，對此《台灣癌症基金會》指出，若出現這5種病兆，恐是肝癌前兆。

●急性腹痛

肝腫瘤如果破裂出血，會突然腹部劇痛、休克昏厥。

●黃疸

肝腫瘤如果剛好長在膽管附近，侵入總肝管或總膽管引起肝內膽管擴張時，就會出現黃疸。

●下肢水腫、腹水、吐血

肝腫瘤如果長在肝門靜脈附近，很容易跑進血管內，導致門脈壓上升，造成腹水、引起腹脹，或下肢水腫、食道靜脈瘤破裂出血。

●上腹部脹痛

由於肝臟沒有痛覺神經，所以小型肝癌通常不會痛；但肝臟表面的包膜上有，如果肝癌剛好長在表面，即使體積很小，一旦頂到就可能覺得上腹脹痛。

●疲倦、食慾不振、體重減輕

當腫瘤快速生長，身體會疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等症狀，多半已是肝癌晚期。

除此之外，若出現肝癌細胞轉移，也會引起其他症狀，例如轉移至骨骼引起疼痛，轉移至腦部引起神經學方面的症狀，轉移至肺部引起咳嗽、呼吸窘迫的狀況等，當出現這上述情形時，代表已經肝癌末期。

(中時新聞網)