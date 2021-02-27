港星吳孟達不敵病魔，因肝癌惡化病逝享壽70歲，他生前和周星馳曾合作過多部膾炙人口的電影，而病逝消息一出，除震驚華人演藝圈外，更留給影迷無限思念。就有粉絲不捨發文，表示自己從小看周星馳的電影長大，每部電影幾乎都可看到吳孟達的影子，「大家是不是跟我一樣感到哀傷？」

吳孟達病逝消息一出，各界紛哀傷地發文悼念，就有網友在PTT上表示，自己從小看周星馳的電影長大，幾乎都會看到吳孟達的身影，「說他是最熟悉的陌生人也不為過」，接著細數吳孟達所飾演過的經典角色，「有為、鬼王達、三叔、魔鬼筋肉人、黃金右腳，大家是不是跟我一樣感到哀傷呢？」

貼文發出後，引起不少網友共鳴，「我的回憶啊…」、「達叔跟星爺是很多人成長記憶中的一部分」、「有種自己熟悉的一切慢慢在消失的感覺」、「他和星爺的經典舊片永遠都看不膩」、「從小看到大的熟悉感」，還有網友感傷說道，吳孟達演出的電影，陪伴他度過許多日子，「超難過，達叔陪我的時間比我爸還多」。

吳孟達出道46年，在演藝圈有金牌綠葉之稱，生前曾與周星馳合做過多部經典電影，兩人合作無間讓外界更稱兩人為黃金拍檔，而吳孟達和周星馳一起演出《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》等經典電影，儘管已是20多年前的電影，仍是電視台熱播的經典好劇。

老友吳孟達病逝，讓昔日搭檔周星馳相當錯愕，表示自己無法接受，「剛剛已經得知這個消息，雖然這段時間一直在關注吳孟達的病情，多少會有一些心理準備，但還是非常難過悲痛，不捨得，吳孟達的病情來的快，走的急。他是我那麼多年的搭檔和老友，現在我還無法接受」。

(中時新聞網)