新世代金融基金會向新上任陸委會主委邱太三提出建言，建議邱在兩岸交流上，除了「務實、也要務虛」；「務虛」是在決策前預設各種情境走勢預為分析研究。更期待邱太三能實現「勢必恢復兩岸交流的務實說」。對此陸委會回應，此「務虛」建言，也是政府長期以來研擬政策的作法，針對新世代金融基金會等各界專家學者，陸委會也將擇期請益，以利務實解決兩岸問題。

陸委會表示，長期關注臺海等區域情勢發展，掌握臺灣民意趨勢，審慎評估及預為模擬研判，以穩健推動兩岸和平穩定的關係、維護臺灣整體利益。新世代金融基金會提出的「務虛」建言，事實上，也是政府長期以來研擬政策的作法，在當前複雜敏感的國際及兩岸情勢下，情境模擬分析更為重要。

陸委會強調，針對新世代金融基金會等及各界專家學者，近期對兩岸事務的建言，我們均虛心聆聽並表達感謝，本會也將擇期請益，努力作好決策前的準備工作，以利務實處理及解決兩岸問題。

邱太三自本周上任以來，多次對兩岸問題強調務實處理，而陸委會對大陸暫停進口台灣鳳梨等問題上也強調希望務實解決。

(中時 )