為愛堅定守候45年，令許多人都為之動容！近日印尼一名相當癡情的老爺爺坐在街角一家商店前的身影，與他背後感人的愛情故事在網路上瘋傳開來。老爺爺年輕時與心愛的女友因政局動盪而被迫分離，2人約好待情勢穩定要在街角的商店前重逢，然而這一等就是一輩子。

綜合外媒報導，70年代，印尼東爪哇島的城市瑪琅（Malang）爆發政治衝突及動亂，導致這名叫阿里芬（Arifin）的老爺爺只能與心愛的女友分隔兩地，2人分離前許下承諾，等到政局穩定後，他們要回到街角的一家商店前重新碰面。

自那天起，阿里芬不分晴雨，每天都到街角同一位置報到守候，但女友卻從未出現，儘管如此，阿里芬依然不放棄，仍然等待著與愛人重逢的時刻到來，他癡心守候的身影被網友拍下來後上傳到網路，引起大量網友關注討論。

在街角苦守女友近半世紀的阿里芬。（圖／翻攝Twitter @hurufkecil）

照片中顯示，阿里芬低頭坐在街角商店前，堅持等候愛人出現，遺憾的是，他直到死亡也沒見到離散多年的愛人。2017年4月8日，阿里芬被路人發現，昏倒在人行道上，臉上有明顯傷痕，送醫治療後，當晚他就在醫院逝世，結束長達45年的癡心守候。

記載阿里芬愛情故事的貼文在推特上被轉發2萬次，超過5萬人按讚，並同步在Instagram和Facebook等社群媒體上瘋傳開來。無人知曉阿里芬住在何處、身份為何，但大家都被他的深情與專一所感動。有人在阿里芬常駐的街角貼上一段文字悼念他：「自1970年起，日夜的苦守，只為信守一個承諾，等待最愛的到來，這是愛情的力量」。

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(中時新聞網)