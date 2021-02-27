彰南國民運動中心佔地約6470坪，面積是彰北國民運動中心的2.5倍，昨天正式啟用開幕，彰化縣長王惠美（中）和員林市長游振雄（右）主持啟用典禮後，也親自體驗各項健身設施。（謝瓊雲攝）

彰南國民運動中心有溫水游泳池、挑高11米的綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室及體適能中心等6大設施，另外還有全國首創穿越運動中心的戶外地景跑道，具有特色可讓跑者感受不同的趣味，首周試營運期間吸引大批民眾搶鮮體驗。（謝瓊雲攝）

彰南國民運動中心是全彰化第二座、面積最大的國民運動中心，今天下午正式啟用開幕。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資4.7億元打造的縣內第二座、彰南國民運動中心27日下午啟用，彰化縣長王惠美指彰南彰北雙運動中心正式到位，即日起7天試營運期間全館免費體驗，3月13日營運後盼提供最平價優質的運動場館與多元課程。

啟用典禮由王惠美、員林市長游振雄，與體育署專委黃幸玉等人主持，占地2.14公頃，面積寬敞，除了有結合公園意象，並搭配地形起伏、穿越運動中心建築的戶外跑道，還有室內溫水游泳池體適能中心、綜合球場、羽球場、桌球室及韻律教室等設施，未來也將增設射箭場，提供多元運動的選項。

王惠美說，要活就要動，彰南國民運動中心可同時滿足老、中、青三代的闔家運動需求，歡迎大家做伙來運動，跑者在戶外跑道可感受運動休閒趣味，室內部分也有全民體適能、有氧舞蹈、瑜珈、活力飛輪、空中瑜珈、TRX懸吊訓練，及針對學齡前設計的好動寶貝日等活動，讓大家都能運動顧健康。

曾是健力國手的游振雄說，他自己十分提倡運動強身健體，員林市運動風氣也非常盛行，目前全市已有超過20家中大型運動場館，228連假3天，歡迎周邊鄉鎮民眾，來員林運動、欣賞員林燈會。

經營彰南運動中心的凱格大巨蛋運動公司指，試營運期間至3月5日止，每天10時至晚間20時免費開放體驗游泳池、籃球場等五星級設施，再加碼開放瑜珈、TRX、拳擊有氧等課程，30多班、600個名額已秒殺額滿。

(中時 )