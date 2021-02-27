人人都希望自己生活無憂財運通達，但是真正能夠抓住機會大賺一場，留下千萬財富的人並不多，其實在生活中時不時就會出現吉兆，一旦錯過不知道又要等多少年，搜狐網命理專欄就指出，若是家中出現以下5大吉兆，近幾年必將發大財，千萬要趕緊把握機會！

▍第一：早起聽到鳥叫

如果在早起的時候聽到鳥叫，那麼不僅代表最近家裡喜事多多，運勢變旺，而且說明家裡主人將會霉運散去，好運常來，另外還能有滾滾財運進家門，未來幾年注定將要大富大貴。

▍第二：有陌生的狗進門

在生活中，如果有陌生的狗狗進自己家門，那麼預示家里人氣和睦，財運大旺，其中最值得一提的是，有這種徵兆則預示有貴人將要進門，從此家裡運勢逆襲，大吉大利。

▍第三：家裡草木興盛

若家裡有養護植物，那麼一旦出現植物茂盛，開花結果，那麼則說明家裡紫氣東來，生活將要翻天覆地大變化，而且主人還能有旺財進門，不僅三代都將富貴，而且家產也會豐厚數不盡。

▍第四：夢見發大火

如果家人晚上睡覺夢見發大火，那麼則說明最近家裡的財運要開始大好，不僅主人事業順暢，而且還能有諸多意外橫財的機會，未來幾年必將財源大旺，從此生活吃穿不愁。

▍第五：夢見棺材

人們都說棺材帶「財」，如果家里人在睡夢中看到棺材，那麼預示家裡不出幾年就能由窮變富，不僅生意興隆添丁旺財，而且貴人四方而來，全家人都將會是享福之富貴命。

(中時新聞網)