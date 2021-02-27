港星吳孟達被封為港片最佳綠葉，曾演出《賭聖》、《天若有情》、《少林足球》、《笑林小子2：新烏龍院》等眾多經典電影，然而今日下午17:16就因不敵肝癌病魔，病逝香港仁安醫院，享壽70歲，消息傳出令親友悲慟不已。曾與他合作《卜派小子》、《新烏龍院》的郝劭文，也在網上PO文哀悼總是會帶他去吃好吃的「達哥北北」，看哭不少網友。

童星出身的郝劭文，當年因為與吳孟達、釋小龍合拍電影《新烏龍院》紅極一時，光頭加上帶著墨鏡的可愛造型，至今仍叫影迷印象深刻。長大後的郝劭文，更在2018年再度與吳孟達合拍電影《新烏龍院之笑鬧江湖》，勾引影迷童年回憶。

郝劭文、釋小龍、吳孟達主演《新烏龍院》是不少觀眾的童年回憶。(本報系資料照)

而郝劭文得知吳孟達過世消息，也在網上PO文寫道，從4歲見到吳孟達，就一直稱對方為「達哥北北」，也固定傳訊向吳孟達拜年，「每年給你的祝福裡，身體健康是我最真心的祈願。」直到今年的拜年簡訊，卻罕見沒有收到對方回覆。

郝劭文更回憶每次收工時，吳孟達都會帶他們去吃好料，「有一次你牽著我，我問你為什麼會帶我，你說：『因為你是好孩子啊。』」郝劭文最後更PO出兩人在《新烏龍院》的劇照寫下，「我也要找一個好孩子，然後牽著他，一起去吃好吃的，然後想想你。」

而郝劭文的真摯發文也感動大批網友，紛紛留言「是你們的電影陪著許多人長大，帶給了許多人歡樂的達叔，再見了」、「我已經哭成淚人了，達伯伯一路走好」、「看完淚崩了」。釋小龍亦在微博哀悼：「達哥伯伯，沒想到這麼快…奇跡，還是沒有出現。」

另外，港星陳曉東曾經在電影《行運一條龍》跟吳孟達飾演父子，2019年跟他再次合作拍攝電影《平凡老爸》，陳曉東亦在網上PO出與達哥的合照，並寫上︰「我會謹記住你的話，永遠不要不用心，要珍惜表演裡的每一個表情，非常敬重，深深懷念，感恩知遇！」陳曉東更向港媒透露吳孟達很疼他們這些後輩，拍戲期間總是會主動傳訊跟大家問早。

莫文蔚（Karen）以「非常惋惜」來做回應，希望逝者安息。

(中時新聞網)