因大陸宣布3月1日起暫停台灣鳳梨輸入消息，農委會27日晚間再度發出新聞稿表示，除將透過「台灣農產嘉年華」網站（https://farmersbuy.cas.org.tw/）的電商平台，讓一般民眾上網訂購外，並建立多元管道讓企業進行團購，以及積極拓展大陸以外的市場。
農委會表示，國內企業及民間團體力挺台灣農業，在短短1天內就預購鳳梨超過1,600公噸。
農委會也呼籲企業團購可直接上網填寫表單（https://forms.gle/Qasap5JZcYhYJKex7），現在預購可享用當季美味鳳梨；企業若想直接與產地購買，亦可撥打專線049-234-1053聯絡該會農糧署徐惠瑩專門委員，將有專人提供服務。
外銷業者可與鳳梨產業策略聯盟的易秉蓉小姐聯繫（電話：02-2585-1775轉19、Email：[email protected]、手機：0989-738-864）。
(工商 )
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