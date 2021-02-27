面對今年唯一的9大行星順行時機，星座命理專家艾菲爾就公開12星座的好運秘訣，良機可不是每天都有的，一定要看準自己的優勢，才能緊緊抓住好運！

▍白羊座：貴人多多 人氣最旺

九大行星皆順行，白羊最能享受到的就是貴人好運了，未來兩個月，幾乎身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，領導、同事、甚至客戶都非常照顧你、提點你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。另外你這段時間人氣、魅力都是大增，完全是眾人眼中的人氣王，特別是你感覺到自己的自信、魅力越來越多，很容易就成為眾人矚目的焦點，這種走路有風、鶴立雞群的感覺，讓你感到不好意思，又有點沾沾自喜。

▍金牛座：事業有成 業績爆表

九大行星皆順行，金牛的工作運由黑翻紅！和其他感情是非、享受娛樂相比，金牛幾乎只想專注在工作上，你積極發展人脈、業績做好做滿，你要的成果不只好，還要更好，這樣亮麗的成績使讓領導、客戶對你贊賞不已，加薪丶獎金、升職全部來臨！而對創業投資、兼職感興趣，或考慮跳槽的金牛，未來兩個月也是你展開事業里程碑的大好時機，千萬別錯過。

▍雙子座：屢創佳績 成功上岸

九大行星皆順行，雙子會感到自己的好運多多，人際爆紅，常有人請你喝飲料丶吃大餐。另外，你的工作運也非常旺，例如做業務的人，原本同事去談的案件都談不成，但是換成你去談之後，客戶就點頭願意跟你合作。而你身體方面的不適丶或舊疾也會遇到良醫而漸漸的復原，不再困擾你。另外學生黨、考試黨、考證照的雙子有福了，接下來你的考試運、學習運都是一鳴驚人，好好把握，你一定可以順利成功上岸、獲得佳績！

▍巨蟹座：好運傍身 旺夫旺妻

九大行星皆順行，巨蟹終於迎來好運連連！且不只你自身的運勢轉好，更會為身邊的人帶來福氣，對家宅運、及另一半的運勢都是大有幫助。特別在事業上，能幫助老公逢凶化吉，也會在老公失意時給予建議和幫助，你就是另一半的貴人，也是老公最強的賢內助。另外，單身的巨蟹桃花運旺，有望幫自己在未來兩個月找到好對象而安定下來，也能助旺對方。在好運和自身實力的加持下，巨蟹的運勢一定是名列前茅。

▍獅子座：婚運降臨 喜事連連

獅子過去的生活總是充滿忙碌、跌跌撞撞，幸好九大行星皆順行後，這些都能昇華成令你成功的墊腳石！獅子從現在開始，因為受到吉星的庇佑，所以好運不斷，就連家裡也有許多的喜事發生，可能是買新房丶或是有新生兒丶養新的寵物丶家裡有人結婚辦喜事，特別是你自己的婚運最強，閃婚的機會特別大。總之接下來兩個月，獅子可說是喜氣臨門，不僅是自身旺運，家中也會跟著大走好運，喜上加喜。

▍處女座：月老眷顧 桃花爆棚

九大行星皆順行，處女的桃花運爆棚！單身者，走在路上丶出去玩丶或去異地開會丶甚至網路上，都會遇到各式各樣的人向你搭訕，且這次的正緣會是全新戀情，因此記得讓自己向前走，別被過去的情傷絆住，才能讓自己以最好的狀態，迎接下一個幸福。有伴者，未來兩個月戀情舒適自在，特別是已婚者還有幫夫丶幫妻運，可說是另一半的貴人了。接下來就是處女不用為愛情煩惱的最幸福時機。

▍天秤座：天降橫財 得償所願

九大行星皆順行，天秤將有天降橫財的大好運！此時你氣勢漸旺，不管做什麼都順風順水，就連買彩券都能喜獲一筆不小收入；而你過去嘗試的投資，也正好在此時獲利，讓你順利賺進不少分紅。另外工作上也難得的大好機會出現，也許是出差外派丶支援別處丶或是競賽等，重點是你在這機會上佔有絕對的優勢，只要你爭取丶幾乎百分百都能成功，絕對別錯過了，這份偏財好運有望延續到未來一整年，你成功脫貧致富的機會非常高！

▍天蠍座：得人寵愛 幸福滿滿

九大行星皆順行，天蠍可以享受到被人寵愛的幸福好運了，你身邊的家人、朋友、同事都非常照顧你，特別是愛人，更把你放在手心上寵愛，讓你每天都覺得好幸福。這種不管在事業丶生活、愛情、財務等，都有人幫忙的好運，能讓你順利擺脫以往的不順，迎向好運大晴天，你自己也會充滿正能量，心情愉悅。

▍射手座：事事順利 有小確幸

九大行星皆順行，射手的運勢可說是越走越好！特別是對於想改變生活、想改善眼前困境的射手，都能順利迎刃而解。愛情上會有意外驚喜和收穫，而工作上也會因自己的創意而開始突破，特別是想創業或衝業績的人，都能迎來好成果。也許未來兩個月的好運，不是那種突然中了一百萬、或是桃花貴人大爆棚的好運，但每天也都是順順利利，特別是你最渴望的事，都能如願實現，這種天天降臨的小確幸，才是你最想要的。

▍摩羯座：財運翻漲 事業提升

九大行星皆順行，不只為摩羯帶來事業好運，更帶來豐厚偏財運！你的工作終於苦盡甘來丶運勢越來越好，以前事業或生活中的瓶頸，簡直就是為了襯托這時的順心如意。尤其是未來兩個月，你的想法更加成熟，提出的方案和建議，可行性也越來越高，領導會開始重用你。而過去苦苦追著錢跑的你，終於在接下來迎向極佳的偏財好運，可在特別好運的那天買一張彩票，試試自己的手氣喔！

▍水瓶座：天降大運 心想事成

過去水瓶的運勢不能說不好，但也稱不上有什麼令人開心的驚喜，感覺每天都過著碌碌無為的生活。幸好接下來九大行星皆順行，你將迎來天降好運、福氣爆棚！你在各方面都開始展露頭角，不僅可以忠於自我，在追求夢想的道路中也會更加順暢。特別是你開始重視自己的想法跟意願，自己的人生該如何走丶要怎樣發展都由你決定，且最重要的是，你所希望的都能順利實現。這一種勝券在握的好運，將在未來兩個月一路伴隨著你，相信你一定可以美夢成真丶心想事成！

▍雙魚座：轉機降臨 惡運退散

最近雙魚面臨人生的轉折點，你煩惱著愛情、結婚，也對工作、財務感到相當苦惱。而九大行星皆順行後，雙魚將能順利迎來轉機、逢凶化吉！你的好運陸續報到，生活越來越順遂，且將有一個難能可貴的機會降臨在你身上，好好把握住的話，你不只能擺脫之前的煩惱，更能借此鹹魚翻身，迎來人生轉捩點。

(中時新聞網)