羅志祥27日在YouTube新頻道推出首集影片。（翻攝羅志祥SHOW TV頻道）

羅志祥（小豬）去年4月被前女友周揚青，發出「毀滅式分手信」重挫演藝形象，事業停擺，歷經10個月沉澱，小豬27日在YouTube新頻道推出首集影片，形同正式復出，全長15分鐘節目中，小豬喬裝成清潔工，在西門町街頭掃地，親自傾聽民眾對他的評價，雖不少受訪者喊他「渣」，但大多數仍願意給他改過自新的機會。

「羅志祥喬裝走上西門町街頭真實聽見民眾聲音」的街訪影片中，有民眾勸他過好自己的生活，不要太在意別人，也有人嗆他不要再復出，狠酸扮成清潔員的他「好好掃地就好」，還有受訪者被問「如果妳男朋友是小豬會怎麼做」？一旁扮成清潔員的小豬自嘲「打死他」，有民眾怒嗆「剁GG」，還有人喊話「不要再復出了」。

至於他先前在自家住宅頂樓蓋游泳池遭轟，有民眾建議不要亂蓋游泳池，小豬出面再度否認，稱只是造景而非泳池；對於街訪民眾的評論，小豬表示：「不論好壞都願意接收，我想要聽真實的聲音，也會用最真誠的態度回應。」正視負面批評，親自道歉「我會改」；他也在影片最後感性地說：「我們常常會透過網路得到一些訊息，這次我們跳出網路，去做一個人與人之間最真實的聲音，也要謝謝大家，還願意給我機會。」頻道預計每周更新一支影片。

(中時 )