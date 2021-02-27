香港資深男星吳孟達因肝癌病逝，享壽70歲，好友田啟文也分享他離開的狀況，是安詳地在睡夢中擺脫病痛，許多藝人也紛紛發聲哀悼；而吳孟達從中年身體就有狀況，在2014年還一度染病以致心臟衰竭，緊急送醫才救回一命，但隔年馬上開始工作，抱著病癒後瘦了10幾公斤的身體來台拍片宣傳，沒想到那憔悴身影是他在台灣的最後一面。

吳孟達近年來身體狀況不穩定，多次進出醫院，他在40歲時就被診斷出罹患糖尿病，後來仍積極演藝工作，他曾在受訪時透露，自己要養育3個家庭的妻小，所以當然得一直拍戲或上綜藝節目；但2014年吳孟達因工作過勞身體變更差，染病後導致心臟衰竭緊急送醫，所幸沒有大礙，隔年大病初癒就恢復工作。

和康康並肩合照，儘管臉上露出燦笑，但身形消瘦，讓粉絲想不到他是抱病跑宣傳工作。(圖/ 取自中時資料庫，盧禕祺攝)

2015年吳孟達參與康康執導的電影《十萬夥急》，當時他身體看起來還是相當虛弱，因病暴瘦10幾公斤，但他還是排檔期力挺好友康康，後來更為了電影，跑變台灣各地宣傳，在那之後吳孟達就沒有再來台灣；如今吳孟達病逝，6年前暴瘦憔悴的他為電影跑宣傳的樣子，竟然成為在台最後身影，令不少粉絲當很痛心。

吳孟達和康康是當年在綜藝節目《十字路口》結緣，兩人一組，在錄影一天後成為好朋友，據悉，康康曾表示，「達哥（吳孟達）連片酬都沒有談，就直接來拍戲了」。

(中時新聞網)