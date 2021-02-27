中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（右）27日下午在中央委員張孟崇（左）陪同下，到嘉義縣大林鎮億鑫合作社。中間為合作社負責人簡源松。（張毓翎攝）

大陸宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂27日下午在中央委員張孟崇陪同下，到嘉義縣大林鎮億鑫合作社聽取農民心聲。張安樂直言是民進黨政府把兩岸關係搞僵，才讓大陸暫停進口台灣鳳梨，若不協商解決，後續恐還有其他產品受牽連。

億鑫合作社負責人簡源松表示，台灣鳳梨產量4、5年前早已供過於求，別的國家都求大陸買他們的農產品，只有台灣政府看不清現實，過去農民看天吃飯，「現在農民不僅看天，還要看政府臉色吃飯」，許多農民昨天看到新聞都跑來合作社關切，要求政府一定得拿出辦法解決。

張安樂表示，鳳梨是大陸第一波禁止進口農作物，民進黨如果繼續執政，恐怕會影響更多農產品，九二共識對台灣有保障，彼此好好談，很多問題都能解決，但民進黨政府把兩岸關係僵化，預估未來其他農產品還會被禁止銷陸。

張安樂也批執政黨是「意識形態」作祟，民進黨政府不接受大陸贈送新冠肺炎疫苗，實在沒有道理，並認為民進黨怕台灣老百姓會因大陸疫苗而感激大陸，才拒絕接受大陸疫苗。

張安樂說，今天南下聽取農民心聲，他們都擔心未來賣不出去，造成滯銷問題，台灣鳳梨外銷市場9成在大陸，少了這塊重要市場，到時就看執政黨要怎麼幫農民度過難關。

(中時 )