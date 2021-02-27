港星吳孟達27日下午5點多因肝癌病逝，享壽70歲。讓不少兩岸三地影迷相當惋惜，讓台灣人印象深刻的出演作品包括與周星馳合拍的《少林足球》、和劉德華、周潤發合演的《賭神》、《天若有情》，一些經典台詞甚至還有人記得。資深媒體人黃暐瀚感嘆，對吳孟達作品印象除了周星馳，還有《賭神》中王祖賢單槍匹馬，插小刀去要回小刀的「花柳成」，他一直都還記得。

1992年02月01日/與龍共舞(電影)。吳孟達(左)、張敏。(圖/本報系資料照，學者提供)

吳孟達1973年投考香港TVB的藝員培訓班，同期同學還有周潤發和名導演林嶺東，而後進入演藝圈40幾年來，雖然幾乎都擔任配角，但精湛演技早被譽為國寶級「最強綠葉」，更憑著《天若有情》獲得香港電影金像獎最佳男配角，也是入行40幾年唯一獎座。

吳孟達與周星馳合拍電影《賭俠》。(圖/中時資料照片 吳朝奎攝)

事實上，吳孟達過去也曾和著名影歌星劉德華（華仔）有過多次合作，除《天若有情》外，在台灣有線電視電影台也不斷重播「與龍共舞」、「賭神」、「賭俠」

等也是經典作品。據《香港01》報導，劉德華獲知吳孟達病逝消息後也很難過，透過所屬經紀公司台灣映藝哀悼：「達哥走了，達哥在那邊無病無憂了，一路走好」。

吳孟達2010年12月為新戲來台宣傳接受本報專訪，暢談多年來拍戲的心得經驗。（圖/本報資料照，黃柏榮攝）

台灣媒體人黃暐瀚也在臉書PO文哀悼，「達叔。他是永遠的最佳男配角，是三叔、是豬油仔、是海大富、是中國古拳法掌門人-魔鬼筋肉人、是劇場放飯盒的臥底警察、是黃金右腳鋒哥、是娘子快跟牛魔王出來看上帝！

黃暐瀚說，吳孟達常被人與周星馳連結在一起，他們合作的作品，也確實很多，但其實兩人從「少林足球」之後，已經20年沒有合作過，大家腦海中的印象，都是20年之前的回憶。

他透露，自己對吳孟達的回憶，當然包括周星馳，但卻不只周星馳。40幾年前，他演《楚留香》裡的「胡鐵花」，還有《賭神》電影當中，王祖賢單槍匹馬，插小刀去要回小刀的「花柳成」，他一直都還記得。最後，他也向吳孟達致意，謝謝達哥、達哥再見。

達哥、再見！ 剛剛看即時新聞，聽說，達哥走了。 跟我年紀相仿，喜歡看香港電影的人，絕對不會不認得達叔。他是永遠的最佳男配角，是三叔、是豬油仔、是海大富、是中國古拳法掌門人-魔鬼筋肉人、是劇場放飯盒的臥底警察、是黃金右腳鋒哥、是娘子快跟牛... 由黃暐瀚發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)