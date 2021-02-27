據《路透社》報導，紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)27日宣布，由於出現不名感染源的確診案例，紐西蘭最大城市奧克蘭自28日起將封城1週，初步估計高達200萬的居民將因封城令受到影響。

官員表示，目前仍無法確認該案例自何處感染。該名患者於23日起出現症狀，由於其在確診前曾出入數個公共場所，讓當局不敢大意。阿爾登則補充，雖然封城的決定實屬不幸卻又必要，但為保護奧克蘭居民的安全，只好下令封鎖。目前衛生官員正全力釐清新確診病例與2月初的2起案例是否相關。

由於奧克蘭進入3級封鎖令，居民只有在購買民生基本物資時，才得以離家外出。包含電影院、健身房與各級學校等公共場合，也將暫時性關閉；不過，除奧克蘭以外的其他城市則實施第2即封鎖令。

事實上，2週前奧克蘭才出現一家3口因感染英國變種病毒，當局為避免新冠肺炎疫情進一步的擴散， 而下令封城3天。

報導指出，儘管新冠肺炎症在全球大流行，但紐西蘭卻是少數成功防疫的國家。大流行迄今新冠肺炎病例數僅破2,000。不過，疫情仍舊波及娛樂與各項球類賽事。紐西蘭國家板球隊26日才在沒有觀眾助陣下，與澳洲進行比賽；原訂3月6日於奧克蘭港舉行的美洲帆船賽，也因這波封鎖而有延期的可能性。

(中時新聞網)