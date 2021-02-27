季節／台北報導

明天是二二八事件74周年，藍天行動聯盟於今日舉行二二八事件暨轉型正義研討論壇，與會學者戚嘉林提醒國民黨，不應拿香跟拜民進黨二二八史觀，因為綠營刻意將二二八歷史高度扭曲，炒作成反中教材，如果拿香跟拜這種史觀，將變相合理化台獨的正當性

戚嘉林指出，獨派總是強調二二八後半段國軍對民眾的鎮壓，強調受害者是台灣人，國民黨政府是加害者，甚至宣稱國民政府統治是殖民再現，藉此否認中華民國統治台灣正當性。偏偏國民黨無法與時俱進同步提出新的論述，只拿香跟拜否定陳儀的治理，甚至加碼肯定台灣民眾當時行使抵抗權是唯一手段，變相合理化台獨的正當性。

戚嘉林也質疑，國民黨內諸多大老談二二八，既不提增援國軍登陸台灣外省人受害的情況，也從不感謝有良知的本省人保護外省人的義舉，更不批判那些殺害外省人的暴徒，且不正視日本撤離台灣前發破壞台灣經濟造成日後通貨膨脹的惡行，二二八真相已很清楚，未來藍營要記取國民黨拿香跟拜自我毀滅的悲劇，拿香跟拜就輸人一截，永遠贏不過對方。

因此戚嘉林主張，不可全面否定陳儀政府，要深切感謝保護外省人的本省人，對於無辜受害者都要感到悲痛，對於加害者，不分省籍都要譴責。

藍天行動聯盟主席武之璋也說，國家領袖應該提升群眾的文化水準，馬英九在二二八議題上卻一味討好本省人，扭曲二二八真相，表面上說是為了族群和諧，實際上卻澆了汽油讓二二八火燒得更旺，這種和稀泥的態度應該譴責。

武之璋還表示，民進黨以南非等各國為例，正當化政府推動所謂轉型正義的作為，但談到南非的例子民進黨反而應該感到慚愧，南非黑人受白人迫害多年，黑人總統曼德拉上台後卻要黑人不要記仇，還繼續重用大量白人官員，化解族群仇恨，因此聯合國製訂曼德拉日作為族群和諧典範，民進黨居然用南非為例推動他們那種轉型正義，太好笑了。

最近出版二二八研究專書的張若彤也說，許多人談到二二八都選擇性告知訊息，要小心，要注意的反而是他們沒有講的事情，就像很多人只講政府鎮壓民眾，卻不講2月28日群眾衝去專賣局臺北分局打死兩人打傷四人的暴民行徑， 甚至這些人繼續跑去現任與前任專賣局長家裡要打人，他最近出書談二二八事件，就是希望帶大家去看原本主流論述談到二二八時不講的事情。

(中時 )