大陸因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，為防範植物疫情風險，將從3月1日起暫停台灣鳳梨進口。此舉讓許多農民十分錯愕、欲哭無淚；農委會則表達遺憾，將透過各種管道溝通。資深媒體人尹乃菁表示，大陸選在此時出手，是要觀察，台灣在美國總統拜登上台後，是不是還是孤注一擲壓在美國這一方；也就是說，大陸暫停台灣鳳梨進口，只是殺雞儆猴。

尹乃菁在政論節目《少康戰情室》中表示，大陸出手的時機點，是算過的。因為他在去年10月19日之前，是有通知我方的，稱我們出口到大陸的鳳梨檢出介殼蟲，然後我們就進行了改善，還依照大陸方面的要求，發出了輸出植物檢疫證明書。

尹乃菁接著表示，在過去這一段時間，都沒有任何問題，大陸也都沒有再講話。所以我們覺得已經過關。而大陸在這個時機點出手，在台灣鳳梨就要銷到大陸去，或是已經準備出發的時候，給你當頭一擊，殺你個措手不及。

針對大陸在這時機點出手，尹乃菁認為，大陸方面在觀察，台灣在美國總統拜登上台之後，所採取的一切策略，是不是還是孤注一擲，壓在美國這一方，不跟大陸採取一種政策上的平衡，或是轉向的恢復談判式啟動；如果我們的態度還是如此，那大陸在這個農業問題上砍我們農民一刀，只是殺雞儆猴而已。

(中時新聞網)