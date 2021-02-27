香港知名演員吳孟達今天因肝癌病逝，肝癌高居台灣10大死因第2，年奪逾7000命。醫師表示，病毒性肝炎、肥胖、酗酒是罹患肝癌元凶，置之不理恐步上肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。

根據衛生福利部最新統計，2019年全台有7881人死於肺癌，高居10大癌症死因第2名，其中超過6成為男性。

台北醫學大學附設醫院消化內科主治醫師方冠傑今天接受記者電話訪問時表示，台灣、香港、中國大陸、日本、南韓等亞洲國家都是肝癌相當盛行的國家，B型肝炎、C型肝炎以及酒精性肝炎、脂肪肝等都是重要的肝癌危險因子，若置之不理恐步上肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。

方冠傑說，台灣自民國75年起全面施打B肝疫苗，讓40歲以下族群免除罹患B肝，隨醫療進步也有愈來愈多藥物可控制，近年政府推動根除C肝計畫，將可治癒C 肝的口服新藥納入健保給付，如今也已看出成效。

正因如此，未來酒精性肝炎、脂肪肝將是肝癌防治一大重點。方冠傑說，知名藝人罹患肝癌的新聞時有所聞，除了可能是本身罹患B、C肝炎，飲酒、長期工作生活作息不規律，也是可能原因。

國健署指出，根據世界衛生組織（WHO）說法，沒有所謂的安全飲酒量，酒精經過肝臟代謝後，這些代謝物質不僅會造成肝臟發炎、引發異常免疫反應外，還會導致脂肪堆積形成脂肪肝，長期下來會提高肝硬化、肝癌風險，肝癌病毒帶原者若飲酒，罹患肝癌風險、致死率更高。

方冠傑說，根據國健署建議量，男性1天酒精攝取量約20克、女性10克，最多不可超過40克，以酒精濃度為3.5%、容量225c.c.啤酒為例，男性一天2罐、女性1天約1罐就達建議量，若每天攝取40至60公克酒精、長達8至10年，罹患肝癌機會將比一般人高出10至20倍以上，建議有飲酒習慣者要若防肝癌，最好方法就是盡速戒酒。

在脂肪肝方面，國健署表示，國際癌症研究機構（IARC）報告顯示，過重罹患肝癌機率比健康者提出1.8倍，肥胖、過度營養、高血脂、糖尿病控制不良、酗酒等都可能導致脂肪肝，且因脂肪肝無症狀，一般人恐忽略脂肪肝對身體的影響。

國健署除了呼籲有飲酒習慣者應戒酒，肥胖者也應培養良好生活習慣，採均衡飲食、每週至少進行150分鐘中強度規律運動，都能避免肝癌上身。

(中央社)