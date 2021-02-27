一名網友26日在臉書社團《大埔阿婆灣-路況回報》PO文呼籲車友，經過柑仔店時請降低音量。（摘自臉書社團《大埔阿婆灣-路況回報》）

嘉義縣台3線312公里處的柑仔店旁牆上，貼著一張張「幹譙阿嬤」的照片。（張毓翎攝）

台3線知名「幹譙阿嬤」退休後 家人被違規車友吵得不勘其擾

嘉義縣台3線312公里處的柑仔店，有位會國罵提醒騎士騎慢一點的「幹譙阿嬤」陳富，是店裡的活招牌，但去年阿嬤受不了噪音搬到山下養老院後，仍有車友經過時，朝店裡叫囂挑釁，想吸引阿嬤注意，讓店家不堪其擾。媳婦戴秋燕說，女兒患有憂鬱及焦慮症，開店時須將她帶身旁，近期愈來愈多不友善的車友，也有人故意在這來回壓車，噪音問題讓家人身心靈受嚴重影響，懇請車友尊重他們生活權益。

戴秋燕氣沖沖地說，之前有10輛白牌機車經過，對他們大喊：「X恁娘！阿嬤，妳怎麼不出來譙我」。有時候連三更半夜，有些小朋友（機車騎士）來這邊，還拿門口的三角錐一直敲鐵門，呼叫阿嬤說：「阿嬤快起床，陪我們聊天，還是幹譙我們都好」，最後她只好無奈向他們說「阿嬤已到山下養老去」，這才悻悻然離開。

一名網友26日在臉書社團《大埔阿婆灣-路況回報》PO文呼籲車友，經過柑仔店時請降低音量，店家被吵到得憂鬱症了；並附上影片，只見阿嬤孫女在馬路上激動地吼叫，身體一直抖動，家人在一旁不斷安撫。許多網友看了替柑仔店抱不平，有人留言「看了很心疼」，也有人說「這些人把道路當賽道，搞得警察常來光顧，也讓阿嬤家人不能好好生活」。

戴秋燕嘆，昨日下午數輛機車在店門前來回壓車，長達半個小時，苦言相勸沒有用，女兒受不了才衝出去罵人。女兒曾被診斷出有憂鬱及焦慮症，即使有去就醫，這幾年情況仍未改善，由於不放心讓女兒一個人在家，因此須時時照顧著，而阿嬤留下來的這間柑仔店，是他們經濟來源，懇請車友們自律，不要故意打擾牠們生活。

由於偏鄉派出所管轄範圍廣、人力有限，柑仔店轄區員警坦言，違規車友在柑仔店那妨害安寧，若接獲民眾報案，從派出所過去要近半小時，到場時經常眾人就一哄而散，每次取締也是治標不治本。

中埔警分局日前向第五區養護工程處建議在柑仔店前路段設置跳動路面，防止車友在附近壓車。但對此，五工處曾文工務段長謝忠和今日表示，主要考量山區重機多，若在彎道設置跳動路面，下雨潮溼時，對騎士造成滑倒等危險，經評估後不採納設置。

(中時 )