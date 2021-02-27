吳孟達（達叔）罹患肝癌今（27日）不幸病逝，享壽70歲。曾力邀他合作電影《冠軍歌王》的黃明志，回憶有幸與達叔合作的過程，表示當初能夠與吳孟達（達叔）接觸，全因達叔的老婆是馬來西亞人，「所以他常住在馬來西亞新山，當時想找他出演我的電影《冠軍歌王》，和高凌風大哥有對手戲，他不認識我，但他太太家裡的親戚朋友們認識，並一直慫恿他來一起合作」。想起和達叔初次見面，聽他講得一口流利的閩南話，黃明志感到相當驚訝，「原來他祖籍在福建」。

拍攝《冠軍歌王》時，兩人幾乎都用閩南話溝通，黃明志說：「後來發現，雖然經常看他和星爺的電影裡面嘻嘻鬧鬧，但私底下，他卻是個話不多，和藹可親的人。他在片場很照顧大家，也給予我們晚輩很多的指導，還經常請大家吃東西。」在馬來西亞拍攝期間，吳孟達最愛吃貓山王（榴槤），「一次可以吃好幾顆，而且每天都要吃」。

黃明志雖和達叔的交情不深，拍攝後也沒有經常聯絡，但幾年前得知達叔生病時，有透過手機慰問，「而這一次卻失去了聯繫，感到很遺憾。真心感謝達叔，在我還不是一個很有名的導演的時候，願意相信我，並以『不是很高』的片酬出演我的電影，給予晚輩指導和機會，在有生之年能夠有過跟吳孟達大哥合作的機會，是我莫大的榮幸」。黃明志表示達叔是所有人共同的記憶，也是香港電影程碑裡的大功臣，帶給了世界各地的華人無數的歡笑和淚水，「他的身影將永遠在我們的心中和大銀幕裡」。

(中時 )