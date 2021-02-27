嘉義大埔鄉知名景點情人公園的同心吊橋。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義大埔鄉湖濱公園的景緻。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

大埔鄉和平村長吳倚豪指出，大埔砂鍋魚頭是許多車友必嘗的口袋名單。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

台3線嘉義縣中埔、大埔路段，被車友視為「重機天堂」，近期受到新冠肺炎疫情影響，近距離旅遊正夯，大批車友每到假日或連假，喜歡聚集在此路段馳騁其中，但多數車友都是呼嘯而過，僅少數會停留觀光消費。大埔鄉和平村長吳倚豪指出，車友所衍生的噪音及交通問題經常大於觀光效益，大埔鄉不乏湖光三色美景，因此鼓勵更多人來這深度旅遊，欣賞當地人文風貌。

吳倚豪表示，曾文水庫、青雲瀑布、內葉翅吊橋、情人公園及湖濱公園，是大埔鄉的知名景點；而少數會來觀光的車友，通常會到和平社區提琴製造所逛逛，或在情人公園的旅客中心短暫休息，再沿著同心吊橋走到湖濱公園看風景，中午則到當地知名的砂鍋魚頭店用餐。

吳倚豪說，國內露營風潮愈來愈盛行，湖濱公園內有免費營地，也有些車友會留在這紮營，但僅極少數會留下來住宿，絕大部分車友騎到大埔時，不會多做停留。大埔位於嘉義縣與台南市楠西區交界，因此他們從台3線來，可能直接北返，或繼續往南騎到台南。

另外也有居民提到，有些車輛吵得沿路居民無法安眠，外出也要擔心撞到飆速的騎士，且在台3線來回壓車的騎士多半是年輕人，他們可能經驗不像資深老車友，但又想展現壓車特技，導致很多過彎不慎摔水溝、撞到對向車等車禍案件頻傳。

他們指出，事故會間接造成交通阻塞，影響居民出入，因此盼車友來能遵守交通規範，並幫助地方促進觀光發展。

(中時 )