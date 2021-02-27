揮別富邦人壽大專籃球聯賽男生組8強複賽首役遭到義守大學逆轉延長擊潰的陰影，台灣師大27日反而受到義守爆冷擊潰衛冕軍健行科大的激勵，靠著當家控衛陳又瑋最後關頭連進兩球，台師65比62險勝世新大學，拿下複賽第1勝。

「上場比賽徹底激勵到我們，我說的是義守擊潰健行，因為義守少了呂威霆，卻用五小陣容應戰還可以贏球，這無疑給我們打了一劑強心針，」台師教練王志群表示，「今天全隊總算恢復擁有步驟，接下來就希望輸了一場，就要贏兩場回來。」

台師贏球的關鍵人物是主控陳又瑋，他先在最後2分30秒投進超前兩分球，接著最後1分41秒幫助台師擴大領先到3分，最後拿下9分、6籃板及4助攻，陳又瑋說：「看到義守擊潰健行，確實感到蠻意外，畢竟義守就是這種切傳球隊。」

坦承到現在仍很介意昨天延長輸給義守的比賽結果，陳又瑋強調自己昨天打了43分鐘，確實感覺很累，但一聽到義守射手邱子軒今天猛轟26分，陳又瑋不禁表示，「到底在守什麼？我昨天只讓子軒拿到3分，今天怎麼會變成26分。」

陳又瑋最後沒忘記嗆聲，「今天贏了就好，反正接下來的8強複賽都不能輸，我們打算一場都不能『掉』！」

(中時 )